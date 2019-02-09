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迎接2019感到更幸福、有自信　史丹佛大學心理學家教你「寫下來」

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女孩，單身，獨自。（圖／取自LibreStock網路）

▲新的一年用4個問題，讓積極心態開始。（圖／Pixabay，以下同）

編輯／借借

新的一年來臨了，正是回顧去年、展望明年的時候，先別急著馬上給自己設下目標，透過4個問題回想去年，開啟自己的幸福感與自信，讓新的一年從開朗氣氛開始很重要，史丹佛大學心理學家建議，可以從這幾步開始，可以用回想的方法，或是寫下來。

去年最喜歡的回憶與成就
完成了一個令人興奮的專案，或是達成了困難的挑戰，別這樣讓它過去，好好寫下來或細細回想，不一定要是件大事，可能是個人的小確幸，像是終於完成一個人出國旅行也可以，因為在回想過去時，人很容易聚焦在「過去多麼失敗」的事情上，透過回想自己的優點，能增加自己的忍耐力跟自信心，也更容易對新的一年樂觀。

▲▼紙條,字條,筆記本,手寫,日記,書信。（圖／取自Pixabay）

▲寫下去年讓你開心難忘的成就。

製作感謝清單
去年一整年受到什麼幫助？或是有任何值得感謝的事物，都可以再回想一下，藉以釐清自己生命中最重視什麼，也重新審視自己將來想要以什麼樣的方式存在。

▲閨蜜,聊天,八卦,閒聊,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲感謝你想感謝的人與遇到的事物。

寫出新一年的「花絮」
面對即將開展的一年，試著寫出5件「自己期待的事」，它並非增加責任的清單，這份清單中列出的事物，應該是你所期待的、完成後會覺得幸福的，當然也包括小確幸，像是想去美國看大峽谷，或是幫媽媽50歲生日舉辦一個盛大派對。

▲寫筆記,列清單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲寫出針對新的一年，想要有的人生花絮。

想像未來的自己，寫一封信給現在的你
假設自己已經達到新一年的完全任務，然後寫一封信給現在的自己，透過「未來」來鼓舞「現在」，心理學表示，透過這樣的連結，能將難度高的變化因素轉為可能，更應幫助自己成功的達成目標，最重要的是先預設自己能夠做到。

▲▼寫信,信,信件,寄信,寫字。（示意圖／達志影像）

▲寫些來自未來自己的訊息，鼓勵現在的你。

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
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