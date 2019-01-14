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男裝周／Ermenegildo Zegna寫下創舉　包下米蘭火車站辦秀　

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▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／翻攝陳偉霆微博）

▲Ermenegildo Zegna選在米蘭火車站辦秀，是史上頭一遭。（圖／翻攝陳偉霆微博）

記者張妤瑄／台北報導

Ermenegildo Zegna是米蘭男裝周首日話題大秀，辦秀地點選在有百年歷史的地標建築米蘭中央火車站，以熙來人往、見證無數人潮、背景交匯，上演出發與到達的地點為背景，端出Ermenegildo Zegna XXX 2019冬季系列，主題是Walks of Life「多元・交匯・共融」。

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲在人來人往的火車站辦秀，呈現出本季Walks of Life「多元・交匯・共融」的主題。（圖／品牌提供）

去年（2018）升格全球形象代言人的陳偉霆，也首次到米蘭男裝周坐鎮，穿著酒紅色西裝配灰色大衣登場，盡顯紳士風度，他也讚賞這季主題很有意義，不少秀上男裝他都很喜歡。

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／翻攝陳偉霆微博）

▲陳偉霆穿酒紅色西裝配灰色圖騰大衣登場，被粉絲們讚帥爆。（圖／品牌提供、翻攝陳偉霆微博）

2019秋冬系列用色彩、圖騰、功能性細節，交織出富有設計感又不失正式感的男裝，融合不同服飾的特色，在外套上點綴大衣常見的口袋、襯衫變身直筒外套、短外套加上西裝領，透過各式各樣的豐富細節，讓男裝不再一陳不變，仔細一看就有滿滿獨特細節。

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲2019秋冬在男裝細節上有許多功能性的設計，比如說融入工裝元素，在工裝短版外套加上西裝領，或是工裝縮口褲等都是亮點。（圖／品牌提供）

色彩的力量也讓正裝有了更多變的樣貌，深紫色、酒紅色、靛藍色、檸檬黃、奶茶色等，透過不同色彩的搭配，打造出秀上滿滿的雅痞型男。圖騰也是設計重點，許多單品上用刺繡的方式，將人物圖騰刺上，或是在大衣上加上格紋、條紋等經典印花，讓正裝設計更活潑。

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲▼米蘭男裝周Ermenegildo Zegna。（圖／Ermenegildo Zegna提供）

▲豐富的色彩、獨特的圖騰讓本季男裝更搶眼。（圖／品牌提供）

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藝術總監Alessandro Sartori表示: 「作為一名時尚設計師，我迫切地希望通過我自己的方式，向更多人展現多元和交融的力量，在每個創作的環節，無論是面料製作到全新的服飾設計，還是選址在如此一個意義非凡的空間舉辦本季時裝秀，都是為了向人們傳遞我們的理念和責任。為此，我也在不斷完善對當代都會衣櫥的詮釋，以更多剪裁精緻的設計風格，滿足全球不同世代的男士需求。」

關鍵字：

米蘭男裝周, 陳偉霆, Ermenegildo Zegna, Zegna, 米蘭中央火車站
fashion.net

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