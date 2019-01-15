運動明星「睡眠修復法」消除疲勞　5招學起來

▲睡眠其實是修補身體疲勞最好的方法之一。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

龐大的工作壓力，睡不好或焦慮是常態，許多人持續找尋讓身體能盡快恢復精神的辦法，不妨就先從一些世界頂尖的運動員作法下手，每場比賽要耗掉大量精力與承受壓力的選手，要如何快速修補身體？「睡眠」是最重要且最有效的方式，但有5點需要遵守。

▲幾種方式讓你睡得更好，起床也會更精神。

每天至少睡7小時

睡覺時不是指腦袋放空，其實在人睡眠時，也是身體在自我修復的時候，除了在排毒之外，也在睡眠中修補重建白天所消耗的精力，並代謝死亡的細胞，雖然睡越久越好不一定正確，但至少要有一定長度的睡眠時間，醫師建議最好睡足7小時。

固定時間就寢

掌握身體的節奏是很重要的，每晚固定時間上床就寢，不要讓身體抓不到頭緒。另外，不僅睡覺時刻要盡量固定，起床時間與睡眠長度最好也一樣，最多不要差到1、2小時，讓身體內部的運作規律，賀爾蒙的分泌也會更穩定。

▲睡覺時間與長度最好規律，建議一個定時的系統。

盡量不要補眠

或許你正忙完一個大案子，身體非常疲累，想請假好好睡它一整天，但通常的結果就是越睡越累，反而適得其反，在大累一場過後，建議可以讓睡眠時間多出1、2小時，但不要差的太多，因為睡眠無法儲存，也無法事後追加。

▲在狂累的工作後，補眠也要有節制。

睡前90分鐘內不要泡澡

想要舒適的睡眠，人體的體溫是重要元素，泡澡會讓體溫上升，但其實在體溫下降時，才會產生睡意，下降的時間約需時1.5個鐘頭，建議想要泡澡，需要在就寢時間90分鐘前就要進行，如果想馬上洗完澡就睡覺，就簡單淋浴就好。

▲泡澡不要選在睡前，隔一段時間最好。

睡前用腹式呼吸

所謂的腹式呼吸，跟大口吸氣不同，吸氣時肚子脹大，呼氣時肚子縮小，這種呼吸方式其實是我們最自然的呼吸法，而不是只吸入腹腔那種短而急促的方式，把空氣吸到腹部深處，腹腔擴張後橫隔膜就會有空間收縮下降，也能減低焦慮感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App