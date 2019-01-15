fb ig video ETtoday search mobile

175公分凱亞葛柏大長腿太狂　高腰牛仔褲「加長版」讓粉絲超驚訝

> >

▲▼凱亞葛柏。（圖／翻攝Teice-chic微博）

▲凱亞葛柏在米蘭外出時，穿著一件牛仔褲被評為根本是「加長版」。（圖／翻攝Twice-chic微博）

記者張妤瑄／台北報導

米蘭男裝周期間不少超模都聚集於此，凱亞葛柏（Kaia Gerber）就是其中之一，先前她外出時，戴上黑色墨鏡，穿著簡單大衣與牛仔褲出街，氣勢就不同凡響。其中，最驚人的莫過於大長腿上那件褲子，不管怎麼看都像「加長版」，讓粉絲們自嘆不如。

▲▼凱亞葛柏。（圖／翻攝Teice-chic微博）

▲凱亞葛柏身高175公分，加上穿高腰牛仔褲，褲長又更長。（圖／翻攝Twice-chic微博）

身為資深超模辛蒂克勞馥的女兒，凱亞從10歲起就有驚人的美貌，這兩年更是時尚圈當紅炸子雞，重點大秀絕對名列其中，17歲就擠身夯模之列，在歐美時尚圈小有名氣。

▲▼凱亞葛柏。（圖／翻攝Teice-chic微博）

▲凱亞葛柏是時尚圈當紅夯模。（圖／翻攝Twice-chic微博）

最近凱亞到米蘭工作，175公分的身高，與身形的優勢，讓她即使外出行頭簡簡單單，依然能成為眾人目光焦點，細數她的行頭，Refomation的駝色排釦長版大衣、黑色高領上衣、藍色高腰牛仔褲、JIMMY CHOO白色馬汀靴、PRADA包，沒有眼花撩亂的造型，用簡約風格穿出品味。

▲▼凱亞葛柏。（圖／翻攝Teice-chic微博）

▲凱亞葛柏外出造型簡約為上。（圖／翻攝Twice-chic微博）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

但由於凱亞本來就有一雙大長腿，牛仔褲又是高腰褲款，且身材骨感，又瘦又長的腿，也難怪粉絲們左看右看都覺得這件牛仔褲根本就是「加長版」，一般女生難以想像。

▲▼凱亞葛柏。（圖／翻攝Teice-chic微博）

▲凱亞葛柏的「長」褲，一般女生真的很難想像。（圖／翻攝Twice-chic微博）

關鍵字：

Kaia Gerber, 凱亞葛柏, 辛蒂克勞馥, Reformation, PRADA, JIMMY CHOO, 時尚穿搭, 街拍, 超模
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

獨家／MK特賣會限時開跑！3折千元價超佛心　路人瘋搶

張韶涵穿「2件外套、2件上衣、3條褲」開唱　網：論瘦的重要，我自帶好多層

歐陽娜娜變身「花藝學霸」　酷妹身上藏30萬CHANEL行頭

Angelababy唱歌走音但時尚度不能走偏　「偷改禮服」被讚仙女下凡 心理學家：旅遊打卡更快樂　透過照片回憶嘴角都會笑　 HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶 陳喬恩穿1萬6戰鞋在草原上奔跑　跟牛馬玩耍也不放棄時尚感 臉很圓、穿衣品味差...　南韓男生不想跟台灣女生交往的5原因 巴黎女人不減肥不健身　一輩子維持纖細的2個秘密 奧斯塔羅12星座一周運勢0114-0120　牡羊新年財運旺、天蠍與同事失和

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面