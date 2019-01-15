175公分凱亞葛柏大長腿太狂　高腰牛仔褲「加長版」讓粉絲超驚訝

▲凱亞葛柏在米蘭外出時，穿著一件牛仔褲被評為根本是「加長版」。（圖／翻攝Twice-chic微博）



記者張妤瑄／台北報導

米蘭男裝周期間不少超模都聚集於此，凱亞葛柏（Kaia Gerber）就是其中之一，先前她外出時，戴上黑色墨鏡，穿著簡單大衣與牛仔褲出街，氣勢就不同凡響。其中，最驚人的莫過於大長腿上那件褲子，不管怎麼看都像「加長版」，讓粉絲們自嘆不如。

▲凱亞葛柏身高175公分，加上穿高腰牛仔褲，褲長又更長。（圖／翻攝Twice-chic微博）



身為資深超模辛蒂克勞馥的女兒，凱亞從10歲起就有驚人的美貌，這兩年更是時尚圈當紅炸子雞，重點大秀絕對名列其中，17歲就擠身夯模之列，在歐美時尚圈小有名氣。

▲凱亞葛柏是時尚圈當紅夯模。（圖／翻攝Twice-chic微博）



最近凱亞到米蘭工作，175公分的身高，與身形的優勢，讓她即使外出行頭簡簡單單，依然能成為眾人目光焦點，細數她的行頭，Refomation的駝色排釦長版大衣、黑色高領上衣、藍色高腰牛仔褲、JIMMY CHOO白色馬汀靴、PRADA包，沒有眼花撩亂的造型，用簡約風格穿出品味。

▲凱亞葛柏外出造型簡約為上。（圖／翻攝Twice-chic微博）



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但由於凱亞本來就有一雙大長腿，牛仔褲又是高腰褲款，且身材骨感，又瘦又長的腿，也難怪粉絲們左看右看都覺得這件牛仔褲根本就是「加長版」，一般女生難以想像。

▲凱亞葛柏的「長」褲，一般女生真的很難想像。（圖／翻攝Twice-chic微博）