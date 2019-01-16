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走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數

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走路,孤單,寂寞。（圖／取自Pixabay）

▲走路的速度也會透露性格。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

現代城市步調緊湊，上班族穿梭在街頭，步伐似乎也因為壓力與時間壓縮而變得急促，其實走路與個性有相當大的關聯，從走路的方式，多少也能反映出一個人的特質，更能觀察出生活是否快樂，研究指出，走路速度越快，很大機率個性容易緊張、神經質，也更容易陷入不快樂的情緒中。

有時生活很多事情要忙，都沒時間照顧自己的心情，也無法體會自己過得快樂與否，其實在潛意識中，人會選擇最適合自己的步調行走，所以心境也很容易反應在走路速度上。

▲▼走路,通勤,行走,慢跑,快走,運動。（圖／翻攝自pixabay）

▲現代人生活壓力大、時間緊湊，不知覺會調整走路速度。

步行速度較快、身體前傾的人，很常把焦點放在「完成」這件事情上面，只想要完成現階段的任務，卻沒意識到任務總是接踵而來，永遠做不完，一心想要到達目的地，便會對阻礙方向的人覺得不耐煩、容易生氣，精神也容易緊繃。

或許這類型的人自認為能把工作與私下性格分開，其實那是互相影響的，相較於走路慢的人，步伐較快的人會顯得比較急躁跟神經質，也不容易在生活的片刻放鬆，這樣下來長久會養成比較負面的性格。

▲▼走路,通勤,行走,慢跑,快走,運動。（圖／翻攝自pixabay）

▲走路較快想衝第一的性格，耐心較少。

而走路較慢的人，大部分都比較有耐心，對周遭的感受力比較強，性格也較為柔軟，在遇到失敗或緊急的狀況，也能夠較為冷靜地看待，若以「快樂」來形容，還不如「平靜」來得更貼切，但若步伐過慢的人，本身的性格則較為內向害羞，而且過度謹慎，較不容易交到朋友，但滿能自得其樂。

然而，上述較針對於社會中堅與上班族，年齡15至60歲左右的群眾，對於老年人來說，「快步走」反而會讓他們更加健康，因為有助於他們的心率正常，走路速度達到每秒約0.8公尺，會讓身體更加長壽。

▲老年,老人,年長,走路,長照,老花眼,皺紋。（圖／翻攝自pixabay）

▲對於老年人來說，快步走反而對身體更好。

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
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