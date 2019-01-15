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米蘭男裝周／PRADA出現「科學怪人」　大玩變種軍裝

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▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

PRADA在米蘭男裝周發表2019秋冬男裝，同場加映早秋女裝，相互呼應著。設計師Miuccia Prada在後台表示，希望打造出當代的優雅，作品中融入了各式各樣的元素，以「科學怪人」為主軸，強調一顆被拒絕的心，其實也是有浪漫、希望，和愛情的。

▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

「科學怪人」並非全然具象地存在，Miuccia Prada用軍裝風格，結合精緻的剪裁與口袋等細節，並再度邀請插畫家Jeanne Detallante操刀，設計出漫畫效果的印花，科學怪人也以這種方式呈現，還有玫瑰、閃電、破碎的心等，在秋冬男裝與早秋女裝中都能見到。

九分寬褲、腰帶，是男裝的重要元素，無論西裝外或褲腰上，都有好幾圈皮帶，加強腰線與視覺效果，軍裝拆解後與毛衣拼接，或以拿手的尼龍面料呈現，各有特色但輪廓有著共通點。

▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

配件總是焦點，鮮豔的毛毛帽，既是秋冬的必備物，又讓黑灰、墨綠為主要色調的系列，變得有些搞怪俏皮，男士包款的重點是後背包及手拿小包，搭配楦頭較寬大的皮鞋，塑造出休閒效果。

早秋女裝與秋冬男裝有著同樣概念，印花在深色調的布料上玩出花樣，超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、凱亞葛伯（Kaia Gerber）都走上伸展台，很有看頭。

▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）▲PRADA男裝。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭男裝周, Milan Fashion Week, 2019AW, 科學怪人, Gigi Hadid, Kaia Gerber
fashion.net

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