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髮蠟、髮泥差在哪？　含水量決定髮型風格

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▲▼Ken桑帶大家分析髮蠟。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

▲Ken桑帶大家分析髮蠟。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

網搜小組／綜合報導

身為男生，依照活動的場合除了搭配合適的服裝外，頂著一顆帥氣的髮型絕對是必備的，相信很多人在成長的過程中，都會有抓頭髮的影子存在，就會衍伸出幾個問題：市面上髮蠟跟髮泥到底差在哪裡？都是差不多的東西用起來真的有差嗎？Youtuber KEN桑就分析出兩者的差別，最大關鍵在於含水量

KEN桑分析出最顯而易見的就是髮蠟因為含水量高，光打開來看就會有水潤的感覺，常常看到早期日本傑尼斯偶像時期，男藝人都留著較長的頭髮，做出很鮮明的線條感，髮中髮尾的弧度非常漂亮，十之八九都是髮蠟的傑作，相對的髮泥質地上就比較乾，所以塗抹在頭髮上光澤感比較不會那麼明顯，適合做出乾淨俐落風格的髮型，現在全世界吹起的油頭風，除非是用髮油，不然絕大部分的人都是用髮泥就能達成這樣的視覺感。

都是髮蠟，但每個商品的定位都不太一樣，有的適合短髮有的適合長髮，有的是支撐力塑型力很強、有的是創造髮束感和線條感比較強，影片中KEN桑試用了五款在沙龍上常見到的髮蠟來跟觀眾分析優劣和定位。

▲▼測評的時候Ken桑都會實際抓在小胖的頭上，讓觀眾更明白。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

▲測評的時候Ken桑都會實際抓在小胖的頭上，讓觀眾更明白。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

前兩款分別是哥德式7號跟娜普拉的髮蠟，這兩款都是屬於比較溼黏的，光澤感比較強，但在支撐力方面卻沒有表現的相當出色，因此KEN桑將這兩款定位為是增強髮中髮尾的層次與線條感

再來就是積木系列，早在5、6年前，DEMI的積木髮蠟就開始被許多設計師及消費者採納，這次KEN桑用的是裡面造型力最強的灰積木和綠積木，試用在模特兒頭上的時候發現意外的好用，強大的支撐力卻沒有髮蠟特有的水潤感，KEN桑分析積木系列很適合現在流行的髮型，清爽無負擔。

▼沒有好與壞，髮蠟每款定位都不同。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

▲▼沒有好與壞，髮蠟每款定位都不同。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

最後的就是近年來最火熱的K髮泥棉花糖系列，完全讓KEN桑驚訝，不僅可以打底塑造支撐力，再塑性也非常強悍，幾乎是包含了所有髮蠟的優點，連聞起來的味道都有一點香水味。

最後KEN桑建議各位，如果是中長髮想要做出造型力很強的髮型，可以考慮用棉花糖進行打底塑造蓬度，再透過有光澤的髮蠟進行髮中髮尾的線條感，其實髮蠟沒有好壞，只是需要找出他的定位，再透過自己的需求創造最棒的髮型。

關鍵字：

美髮, 髮蠟, 測評, KEN桑, 美髮小教室, 時尚
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