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南韓「天菜教練」不藏私分享養眼帥照　冰塊腹肌＋人魚線養成秘訣公開

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@_kook_ei

南韓的帥哥天菜追蹤幾個都不嫌多！近日一位在IG爆紅的南韓健身教練Jeon Taekook，因精緻的五官及壯碩的身材，使他受到4萬粉絲擁戴，以下將公開Jeon Taekook的健身餐及日常訓練，冰塊肌與人魚線原來是這樣養成的！

▲南韓天菜教練。（圖／翻攝自IG@_kook_ei）

讓Jeon Taekook爆紅的無非是那肩寬腰細的健美身材，緊實的冰塊肌與人魚線更是人人所稱羨，而身為一名健身教練，他當然不放過任何可以訓練的時間，在他的IG上充斥著紀錄訓練與體態的照片及影片，明顯看出他幾乎天天都泡在健身房，練到手都長繭、磨破也仍努力不懈。

▲南韓天菜教練。（圖／翻攝自IG@_kook_ei）

▲南韓天菜教練。（圖／翻攝自IG@_kook_ei）

至於Jeon Taekook厚實的胸膛是怎麼練成的呢？在其中一支記錄胸推的影片中，他表示自己第一組時先做100Kg，第二組做120Kg，再慢慢遞增重量，目的是讓自己不會第一組就做到力竭，導致後續沒力做完剩下的組數，也不會因為一開始就因做太大重量而受傷，而到了第四組時他居然能推到140Kg，驚人的力量並非一蹴可幾。

在另一部腿推的影片中，Jeon Taekook也表示自己做不同重量時，不會都採用相同次數，做大重量時降低一組的次數，才能讓力量有效提升，做小重量時提升一組的次數，以努力做到力竭，而Jeon Taekook上半身及下半身兼顧的訓練方法，能讓體態均衡發展，對減脂也有相當大的效果喔！

最後再來看看幾張Jeon Taekook的養眼照，其胸前霸氣的刺青極具個人特色，他也常分享私服穿搭照，把體態練好之後，穿什麼衣服都格外好看，趕快跟上Jeon Taekook的腳步，現在就踏入健身房吧！

▲南韓天菜教練。（圖／翻攝自IG@_kook_ei）

▲南韓天菜教練。（圖／翻攝自IG@_kook_ei）

▲南韓天菜教練。（圖／翻攝自IG@_kook_ei）

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關鍵字：

南韓, 健身, 教練, 腹肌, 人魚線, 天菜
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