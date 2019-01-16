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PK全智賢！「人間香奈兒」Jennie入主美妝品牌HERA　

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▲▼Jennie入主美妝品牌HERA。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的高級臉讓粉絲傾倒，甚至還被封為「人間香奈兒」。（圖／翻攝自instagram@jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓愛茉莉太平洋集團14日宣布，隸屬韓團BLACKPINK的Jennie為HERA代言人，並同時宣布與全智賢續約，希望藉由兩位代言人的魅力，攻佔女性所有年齡層。

▲▼Jennie入主美妝品牌HERA。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢代言的HERA，在南韓被定位為貴婦品牌。（圖／翻攝自instagram@hera_seoulista）

HERA旗下最著名的就是氣墊粉餅與唇膏，2016年藉著韓劇《藍色海洋的傳說》置入唇膏，讓全智賢唇膏賣到缺貨，而現在更想藉著高人氣的Jennie搶攻年輕族群，有「人間香奈兒」之稱的她，是美妝時尚界的矚目新星，影響力不容小覷。

▲▼Jennie入主美妝品牌HERA。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie對年輕粉絲有很大的號召力。（圖／翻攝自instagram@jennierubyjane）

品牌計畫讓Jennie以Seoulistar引領美妝潮流，就像美國紐約的紐約人、法國巴黎的巴黎人一樣，希望藉著她的影響力，讓南韓首爾女性，也成為世界美麗的代表之一。HERA視覺常務李志妍表示，Jennie充滿自信、高級且優雅的形象很符合品牌精神，期待今後與全智賢一起，展演南韓女性的美麗與新形象。

▲▼Jennie入主美妝品牌HERA。（圖／翻攝自IG）

▲粉絲們敲碗期待Jennie嶄新的代言。（圖／翻攝自instagram@jennierubyjane）

Jennie接下這個代言，令人好奇她與香奈兒的合作關係，先前就有南韓網友質疑，她根本沒有代言，只是和品牌配合的其中一個藝人。香奈兒官網上也是品牌大使稱呼她，無論如何，期待她和HERA的新火花，相信一定會為品牌再掀一波流行風潮。

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關鍵字：

全智賢, Jennie, HERA
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