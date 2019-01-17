1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

▲在對的時間喝水，讓減重事半功倍。（圖／翻攝自Pinterest、以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每個人都知道多喝水對身體好，足夠的水分能促進體內新陳代謝，進而達到瘦身和養顏美容的效果。先前有位德國科學家提出「8杯水減肥法」，只要在一天內在對的時間喝下8杯250cc的水就能變瘦，許多網友親試真的有效，就連營養師也大推這個觀念。

早上起床後

睡醒時其實身體處於缺水狀態，在早餐前先喝一杯水，能提升新陳代謝，幫助清理體內囤積廢物，幫助排除宿便。

早上9：00

依照身體的生理時鐘，早上9點是腸胃排毒的時刻，喝對時間能有效幫助清除腸胃體內毒素，發揮排毒最大功能。

中午11：30

午餐前喝一杯水，不只能幫助增加飽足感，抑制食慾之外，中午也是心臟的排毒時間，喝水同時加速體內排毒。

下午1：00

有時候中午吃太多會增加腸胃負擔，因此飯後半小時可以喝杯水幫助消化。

下午3：30

萬惡的下午茶時間，千萬要抵擋甜食誘惑，在這時喝水能促進小腸排毒，用水代替含糖飲料，瘦身速度更加快。

下午5：30

接近下班時間，開始感到飢餓，這時候來一杯水，幫助減緩一整天的疲勞與飢餓感，同時喚起精神。

晚上7：00

晚上這個時刻是體內新陳代謝為頻繁時間，補充水分能促進血液循環與排毒，研究指出在這時候喝水就等同於運動，也太酷了吧！

晚上9：00

人體在睡覺時無法自行補充水分，睡前2小時喝杯水，能幫助調節血液濃度，避免血液變得濃稠，這個時段可以任由你來調整，設定在睡前2小時就沒錯。

不過有三種人不適用這方法，第一種是消化不好或是胃潰瘍的人，避免在飯前喝水，以免胃液被稀釋而影響消化，第二種是晚上喝水容易水腫的人，第三種則是夜間頻尿的人，建議在睡前2 ~3小時不要喝水，否則頻尿到影響睡眠品質，反而對瘦身沒幫助。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App