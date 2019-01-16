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瘦身潛規則！研究：減肥別告知親朋好友，效果事半功倍

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▲▼減肥不和朋友說，效果比較好。（圖／翻攝自pinterest）

▲常嚷嚷著要減肥的朋友，往往很難成功。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你有沒有這樣的經驗，每次和身邊朋友放話，總是沒有成功過，像是下定決心減肥這事，不說還好，一說更是做不到。國外有研究發現，如果把「想瘦」掛嘴邊的人，往往不會瘦，反而不要告訴身邊親友，才能有顯著效果。

▲▼減肥不和朋友說，效果比較好。（圖／翻攝自pinterest））

▲瘦身又要外出與朋友聚餐，真是身心大考驗。（圖／翻攝自Pinterest）

根據外國期刊《Obesity》刊登的研究指出，有75%瘦身成功的受訪者幾乎是從未與他人透露減肥的訊息，雖然得不到家人及朋友支持，但是減肥成功的機率卻明顯地比經常把減肥說出口的高。

為什麼呢？當三五好友出去吃喝時，會令吃大餐的朋友產生內疚感，像這種喝酒大餐的場合，就不會考慮約減肥的朋友，久而久之與朋友互動連結變少，得不到朋友們的支持和陪伴，減肥意志開始薄弱，當然很難成功。

▲▼減肥不和朋友說，效果比較好。（圖／翻攝自pinterest）

▲留意身邊讓你變胖的壞朋友。（圖／翻攝自Pinterest）

研究更指出，忌妒、不安和競爭都是人們不支持朋友減重的原因，因為當朋友瘦下來，有時會令他們萌生妒意，因為種種因素，反而會特意約想瘦身的朋友吃大餐，以破壞朋友的大忌。

也曾有人對減重者身邊親友進行調查，發現有26%的受訪者表示，和正在減重的朋友一起吃飯是件麻煩事，還有25%的指出，朋友在減重時，脾氣容易變得暴躁，所以還是少接觸為妙。

▲▼減肥不和朋友說，效果比較好。（圖／翻攝自pinterest）

▲找瘦身夥伴一起實行，效果更好。（圖／翻攝自Pinterest）

但更有研究證實，接觸其他想要減重的朋友也能增加瘦身成功率，如果一個人減重覺得孤單，不如找一些同樣有心的朋友一起減重，大家互相鼓勵支持，能讓想瘦下來的信念繼續維持，有共同的目標，那麼離成功就不遠了。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重
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