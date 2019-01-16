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緋聞情侶變「閨蜜」？董若彤戴喬治傑生愛心項鍊　周予天：很喜歡

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▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲周予天和董若彤為喬治傑生站台，默契十足。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

緋聞傳遍又一起出席活動怎麼面對犀利問題？歌手周予天和名媛董若彤（Tiffany）說：「我們是閨蜜！」堅決不認愛就對了，不過兩人合體為GEORG JENSEN（喬治傑生）情人節珠寶站台，相當登對。

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲周予天和董若彤堅稱是「閨蜜」關係。

董若彤和周予天坦承會一起出去吃飯、看電影，但強調這是「閨蜜」舉動，兩人也會互給穿搭意見，幫對方的穿搭功力打幾分呢？董若彤立刻回：「95分。」給了周予天極大讚許，倒是周予天遲疑了一陣，因為他喜歡潮流女孩，笑說：「她的穿搭蠻多變的，我比較喜歡她穿中性一點，今天這樣給90分，如果是街頭風我會給很高分。」

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲周予天戴著喬治傑生的腕錶與珠寶，相當帥氣。

喬治傑生為情人節推出全新的心形鍊墜，由設計師Jacqueline Rabun打造，兩個橢圓合成一顆心，線條簡約卻充滿意涵，董若彤以兩條層疊戴上，周予天直說好看。有沒有難忘的情人節？周予天說：「我真的沒有辦法浪漫起來，在這方面比較卡。」董若彤雖然喜歡羅曼蒂克，但又說：「對我好就好了，不用要求太多。」

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲董若彤穿戴優雅。

兩人堅決不認愛，被問「是男女朋友嗎」？秒回「不是」，用「我們一直都是閨蜜」迴避，不過董若彤透露媽媽錢德月見過周予天，「媽媽覺得他很乖啊，是很可愛、有禮貌的孩子。」

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲情人節純銀鍊墜3,975元起（左）、18K黃金款19,750元起。

Jacqueline Rabun的新作Mercy系列，有著簡單俐落的圓形線條，如漏斗般的輪廓，代表「施與捨」，另外還有禪宗裡「圓相」的寓意，共有項鍊、耳環、手鐲、戒指等15款，自然單純的姿態，相當迷人。

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲1988年度復刻乳白水晶項鍊9,500元起（左）、線上商店限定石榴水晶項鍊11,500元起。

除了在店內挑選，喬治傑生的網路商店也已上線，方便購入家用精品，也能買到各式珠寶，並推出送禮服務，甚至能客製化附上小卡，貼心又溫暖。為了慶祝網路商店開始營運，推出復刻1988年、鑲嵌石榴水晶的年度項鍊，限量100條，而在實體通路，則能買到乳白水晶款式。

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲喬治傑生。（圖／品牌提供）

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲Mercy耳環4,975元起、中型鍊墜5,800元起、雙指戒7,800元起、手鐲9,800元起。

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關鍵字：

GEORG JENSEN, 喬治傑生, 周予天, 董若彤, 情人節, 閨密, 緋聞
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