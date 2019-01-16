星．上妝／出神入化就像易容術！劉嘉玲也驚呼：妝化得比我好

▲這個仿妝像到釣出劉嘉玲本尊轉載認證。（圖／翻攝自instagram@carinalau1208）

每天漫遊網路，總會看到許多仿妝教學，但這位大陸的仿妝高手，讓人看了嘖嘖稱奇，她畫誰像誰，這次模仿影后劉嘉玲，逼真到釣出劉嘉玲本人轉載認證：「這個妝化的比劉嘉玲還要好」。

▲化妝前後比一比，這效果堪稱是易容術了吧。（圖／翻攝自instagram@carinalau1208）

這位大陸仿妝達人是抖音的紅人「百變女王丁蘭」，據陸媒報導她出身農村，本來在工廠打工，後來成為化妝品代理，為了業績自己也轉型為美妝博主。起初只是化漂亮的妝，後來有粉絲誇她化妝後很像明星，才讓他展開了仿妝之路。

▲劉嘉玲五官的辨識度強，她曾公開分享她喜歡將眼線向上拉，這樣看起來才年輕。（圖／翻攝instagram@carinalau1208）

丁蘭本人其實素顏很普通，但透過化妝讓自己化什麼像什麼，逼真的妝容常讓粉絲看傻了眼，為了要區別妝前和妝後的區別，她都只仿半張臉，讓人感受其中差異，這才是功力所在，直至今日，被她仿過的女星不少，網友戲稱她的臉可以頂住半個演藝圈。

▲迪麗熱巴仿妝。（圖／翻攝自抖音，以下同）

▲佘詩曼仿妝。

▲李若彤仿妝。

除了這次的劉嘉玲外，她也仿過不少明星，像是迪麗熱巴、佘詩曼、李若彤等等，這次逼真到使劉嘉玲本人回應，也十足應證了影后的真性情，真的是很可愛呢！

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