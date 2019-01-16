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Dyson吹風機推出「金箔版」　光澤來自義大利佛羅倫斯

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▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）

▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／品牌提供，以下同

記者蔡惠如／台北報導

英國家電品牌Dyson的精品形象，似乎也成為農曆年送禮的首選，畢竟除了驚喜，一份好看又實用的禮物誰收到會不開心呢？而相較於2018年產品聲量較小的Supersonic吹風機，在農曆年前終於有些新訊息傳來，就是它們推出了金箔版。

▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）

▲機身為藍與金的配色。

由品牌創辦人James Dyson親自設計的金箔限定版，選擇金色與藍色作為對應色，並在吹風機外圈使用23.75K金進行裝飾，雖然只是畫龍點睛的一筆，但豪氣感已經到位，與亮藍色的搭配凸顯出金的光澤，也是獨特的配色選擇，單支售價17,600，新品上市特價16,200元。

品牌表示，金色圈底層所採用的紅色底漆，與傳統金箔藝術品、雕塑及手作藝術製品，所用的底漆顏色相同，相同的也一如其他金箔製品，底漆的紅色能隨時間變化，並在金箔下透出色彩，會隨著使用之後，讓表面呈現獨特古典般的溫潤光彩。

▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）

▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）

▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）

▲採用義大利金箔，並用紅色底漆以求使用後的質感。

為了達到完美的效果，品牌工程師為此組裝了機械手臂，只為了精準的在機身表面噴上一種名為「size」的專用黏合劑，再以手工細心貼附5層來自意大利佛羅倫斯的23.75K金箔，以達平滑流麗的感覺。

▲Dyson Supersonic推出2019新款金箔版。（圖／Dyson提供）

▲顯眼的兩色互相輝映。

其實這對Dyson這品牌來說應該是家常便飯，畢竟為了吹一撮頭髮，他們也製作了專用的測試機械，以求每一次的吹整分析都是確實的，更別說他們花了約台幣160萬元去買「真髮」來進行測試，導致全球真髮市場短暫缺貨的氣魄了。

還是你想要全機的金箔版？或許Dyson有天真的會實現這個願望。

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關鍵字：

dyson, 吹風機, 金箔, Supersonic
fashion.net

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