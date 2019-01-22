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48歲莫文蔚腹肌、美腿如大學生！瘦身4秘訣公開　嘴饞就吃「蘋果」

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▲▼莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天（圖／bella儂儂提供）

這...太不科學了吧！今年48歲的莫文蔚，一雙火辣長腿、零贅肉的腹部，還有纖細的手臂，簡直比20出頭的年輕女生還要性感！莫文蔚台北小巨蛋舉行「絕色莫文蔚25週年巡迴演唱會」，一襲金色透膚水鑽上衣將好身材展露無遺，演唱會結束立刻登上熱搜，出道25年來體態從未改變，到底她有什麼秘訣？

不胖基因？

▲▼莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天（圖／bella儂儂提供）

莫文蔚曾搞笑地說自己從不發胖的秘訣是「基因」的關係，但真的是這樣嗎？其實不然！為了這場演唱會，莫文蔚從9個月前就開始改變飲食、積極訓練，才能打造這麼「傲人」的身材，沒有吃不胖的體態，只有不願努力的懶女人啊～

戒這4大「罪惡」食物

▲▼莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天（圖／bella儂儂提供）

想要打造「易瘦體質」沒那麼困難，關鍵就在要非常有毅力。莫文蔚從9個月前開始戒掉冰品、甜食、咖啡、酒類，甚至辛香料蔥薑蒜等調味料也完全不碰，清淡飲食讓她的身體也逐漸輕盈，「逆天身材」也跟著來。

熱愛倒立

▲▼莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天（圖／bella儂儂提供）

167公分的莫文蔚，雙腿足足有104公分長，演唱會主辦單位甚至幫莫文蔚美腿保了3000萬的險，簡直要我們矮肥短不要活了啊！她曾透露，自己最自豪的美腿是靠著每日「倒立」得來的。所以若你有肉肉腿的困擾，不如學習莫文蔚的這招，說不定能夠改善喔！

蘋果減肥法

▲▼莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天（圖／bella儂儂提供）

大家一定有聽過流傳江湖已久的「蘋果減肥法」吧！莫文蔚說自己不工作時，就能放膽地大吃，但若要控制體重時，時常會用蘋果減肥法，因為不只有大量的纖維職，還能夠抑制飢餓的感覺，只要嘴饞時就用蘋果來充飢。

睡前仰臥起坐

▲▼莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天（圖／bella儂儂提供）

就算身材已經這麼好了，莫文蔚依舊堅持每日睡前30個仰臥起坐，此外，每週還會游泳一次，不時還會以瑜伽來鍛鍊體態！就算工作再忙，她也絕對會替自己找藉口，看到這裡，妳還在吃零食嗎？快放下手中可惡的食物，動起來吧！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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關鍵字：

莫文蔚, 腹肌, 忌口, 健康飲食, 瘦身, 身材
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