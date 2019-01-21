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養成3個好習慣痘痘不再找你麻煩　網友狂推平價抗痘精華

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工作一忙碌會打亂作息，生理時鐘一紊亂，內分泌就跟著失調，加上壓力過大造成腎上腺素分泌，間接刺激皮脂腺分泌就會開始冒痘痘，除了找皮膚科醫師看診治療外，在生活習慣上你還可以怎麼做？今天就為大家解惑，再加碼推薦網友愛用的抗痘精華液給大家！

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

＃維持正常作息，釋放壓力

明明已經避開了所有可能致痘的地雷食物，卻還是長出惱人痘痘？其實遺傳，壓力，睡眠，紫外線、內分泌失調才是致痘主因，一但壓力過大，會誘發腎上腺分泌雄性荷爾蒙及皮質素，油水平衡失調就會導致痘痘增生，這時一定要改變作息、多喝水、不要拖到半夜12點以後才去睡、或者釋放壓力等。

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

＃避開容易致痘的食物

有時候長痘，是因為「某些食物」在體內引起發炎，進而反映到肌膚上的結果。這時候「觀察」的功課很重要，平常要多留意是否吃了特定的食物後特別容易長痘痘，事後儘量避免就好。另外，清淡的飲食習慣對於痘痘治療還是有幫助的，像蔬菜水果、綠茶、魚肉可以多吃，有抑制雄性激素對皮脂腺的作用。

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

＃常換枕頭套

要改善痘痘肌，別忘了定期更換枕頭套，枕頭套若不常清洗，你的臉可能每天都泡在幾百萬的細菌和蟎蟲裡，基本上每個月要清洗一次，枕頭則3～6個月就需日曬清潔一次。

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

除了改善壞習慣，因痘痘膚質原本就出油旺盛，建議使用清爽型的保養品， 並避免太繁複的保養程序，以減少皮膚負擔。以下就要來推薦網友公認使用後超有感，能改善痘痘肌的精華液，而且配方還很溫和，不容易造成肌膚刺痛或脫皮唷！

＃TKLAB 抗痘調理精華液，NT＄680

Prof.TK是MIT的醫美品牌，這款預防長痘痘很有效，還能抑制出油，內含4重有效抗痘成分，而且pH值4.4不易使痤瘡桿菌增生，以調理整個膚質狀況。尤其不含A酸，用起來比較溫和又不傷肌膚，身體的痘痘也可以用，網友分享用了一週後就蠻有感的！

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

＃Vecs Gardenia嘉丹妮爾 七葉樹舒緩精華，NT＄890

嘉丹妮爾也是台灣自創品牌，網友大推用了好幾樣都不雷，這款是易長痘痘膚質可以使用的精華，清潔後就能直接塗抹於局部，利用洋甘菊、金縷梅、金盞花、甘草等植萃舒緩成分，調理膚質，舒緩不適。網友分享直接敷在痘痘上隔天就平了，不過小小一罐用量挺大的。

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

＃輕鬆美膚 高效抗痘修護凝膠，NT＄980

這款凝膠可以控制痘痘發炎狀況，在dcard跟ptt評價都滿好，改善粉刺也很有感，長期使用皮膚變得比較平滑，而且很穩定，出油狀況也明顯減少，用過都說幾乎不太長痘痘了。

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

＃簡單保養Simplism 植萃淨荳精華，NT＄500

滴管的設計很方便，用量很好拿捏，主打不含酸類，用起來不會感到乾澀或刺激感，稱著快冒出來痘痘趕快擦下去，很快就消了，原本很容易長粉刺和痘痘的地方也改善許多，之後即將推出升級版！

▲痘痘精華液。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、pixabay、dcard

【延伸閱讀】

生理排毒時鐘有沒有那麼神？照著做一次解決便秘、痘痘、水腫！

痘痘肌飲食調理攻略！這樣吃養成不易長痘膚質

PTT網友激推「超有感」平價抗痘洗面乳！油肌、痘痘肌都有解

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

保養, 痘痘, 痘痘肌, 粉刺, 痘痘精華, 抗痘
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