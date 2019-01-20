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A.R.M.Y們準備衝一波！BT21與Reebok推出三款可愛度破表的聯名鞋

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由防彈少年團BTS成員們親身參與設計的卡通人物BT21，跟著防彈少年團在全球人氣爆漲的聲勢與人氣，BT21角色們的週邊商品與快閃店更是讓粉絲們排隊也要進去搶購！不止是生活用品類，服裝類讓可愛的角色們填滿，近期Reebok與BT21連續推出三系列聯名鞋款，將經典的Bridge 2.0、Complete 2Lcs以及Instapump Fury，色彩繽紛、細節充滿每一個角色的特色，讓粉絲們怎能不收！

Reebok x BT21 Instapump Fury

首波推出的Reebok x BT21 Instapump Fury，一眼就能認出各個角色，像是黃色的Chimmy、咖啡色的Shooky、粉紅色的Cooky、白色的RJ等，鞋跟位置還有角色的圖案，每個小細節都收集了當款角色的所有配色在上面，之前推出的預購活動，也讓粉絲做愛心，只要購買鞋款就能獲得BT21的愛心抱枕，以及一張慈善卡，部分收益會用消費者的本人名義捐款至UNICEIF聯合國兒童基金會，ENDviolence杜絕暴力的慈善活動上，既能收集偶像的鞋款又能做善事，也引起許多粉絲的響應。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Reebok x BT21 Complete 2Lcs

鞋櫃裡絕對少不了的小白鞋，Reebok Complete 2Lcs與BT21聯名的火花，不但保留白鞋的純淨，同時加入BT21角色的代表色，在鞋舌與側邊放上BT21角色們可愛的大頭、與全身圖樣，以及草寫著角色的名字，更為鞋款增添專屬感，設計簡約又不失細節不喜歡過於鮮豔色彩、誇張造型的粉絲們，這雙低筒的小白鞋絕對是想收集防彈少年團鞋款的好選擇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Reebok x BT21 Bridge 2.0

中厚底的鞋行Bridge 2.0可以偷偷將身型拉長，看起來比例更好，鞋側由 Reebok Vector 線條撞色呈現，與Complete 2Lcs相同在鞋舌與側邊放上BT21角色們可愛的大頭、與全身圖樣，以及草寫著角色的名字，鞋帶上還有可愛的星球、宇宙等圖案，同時也有素色鞋帶可選擇，連鞋底的配色也不馬虎，將角色的特色發揮到淋漓盡致。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上三款鞋款限定南韓販售，較早發售的Instapump Fury已有些尺寸與圖案售完，新推出的Bridge 2.0、Complete 2Lcs在南韓鞋店都被放在最顯眼、一進門口就可看到的位置，有去到南韓的話，A.R.M.Y們準備衝一波！！

※編輯：Sandy VOGUE.TW | 來源：Reebok Korea

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, Reebok, BT21, 鞋子
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