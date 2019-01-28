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Longchamp春季包款超高CP值！多色揹帶讓你隨心情變換顏色

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Longchamp以工藝卓越的皮具、鞋履和女士時裝而聞名，更為紐約時裝秀的冉冉之星。今年Longchamp 2019年春季系列主題充滿優雅、講究卻狂放不羈的浪漫氣韻，以「花花女公子」為設計靈感，典型英國花花公子任性刁蠻、自由奔放、華麗不羈，包藏雌雄同體的複雜魅力。一貫的巴黎優雅化身為另類嬉皮，刻畫現代女性堅毅精神。

今年的多款皮件，以各式各樣的包款呈現，而其中也包含可以更換的揹帶，讓你的包款一年四季都有不同的變化，CP值極高。

皮具

受到行程緊湊的職業女性青睞，2019年春夏系列最搶手的包款仍為Amazone 手袋系列。春季推出緹花帆布、珠光小羊皮、漆皮、或蟒蛇紋皮革。夏季增添豹紋印花、鉚釘綴飾、粗獷麂皮、嬉皮流蘇、民俗風緹花、刺繡丹寧、蟒蛇紋小牛皮與亮面充氣皮革等豐富材質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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Cavalcade亦為本季明星手袋系列之一。多款可選，手袋強調以明縫工法為每款手袋創造迥異風情。例如在補丁設計上，以豹紋小牛皮草搭配耀眼的銀色蟒蛇紋皮革；以麂皮包款搭配緹花背帶，突顯休閒感帥氣；或是獨門設計的空氣羊皮包款彰顯濃厚搖滾風。

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Mademoiselle Longchamp演繹Longchamp純真、浪漫、自由的品牌精神，將旅行者的時尚態度帶到街上、深入世界盡頭。本季除了優質小牛皮革與孔洞等基本元素，推出綴滿圓型小鉚釘的Rock手袋，優雅外型掩不住搖滾內心。夏季加入帆布材質包款，以黑色皮革滾邊、金屬扣眼與寬背帶突顯強烈個性美。

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鞋履

春季大勢鞋款穆勒鞋，表面刺繡華美展現丹迪風格；羊毛款式上的皮革繫帶彷彿Longchamp經典的Le Pliage包款提把。夏季平底涼鞋更有豹紋、麂皮流蘇等款式：寬版踝帶、可調式雙釦設搭配豹紋牛毛皮草，正面Logo奔馬標誌，展現品牌設計細節；綁帶麂皮流蘇涼鞋充分演繹波西米亞風格，緣自埃及法老王愛穿的羅馬鞋。芭雷舞鞋也重新設計，以豹紋小牛皮草與流蘇裝飾，既嬉皮又充滿民俗風，搭配休閒或正式服裝兩相宜。

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※編輯：Travis Travie, Amber Chen VOGUE.TW | 來源：Longchamp

（完整文章請看VOGUE.com

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【2019春夏紐約時裝週現場直擊】Longchamp 首次服裝秀 從紐約世貿大樓開啟千禧世代嶄新對話框

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 時尚, Longchamp, 包包
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