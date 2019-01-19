Ella凍齡的6個保養秘技！每天都「擦很油」、低潮時只做一件事

出道17年的Ella越來越美，膚況根本少女等級，這次擔任雅詩蘭黛品牌大使，她透露自己也是小棕瓶鐵粉跟受惠者，大方分享日常使用小棕瓶的秘訣跟保養方式。特別的是，Ella除了非常注重臉部按摩，還會外加「彎腰、臉部朝下」的奇招。而愛開玩笑的她，笑說自己這次能成為ESTEE LAUDER代言人的秘密其實就藏在字母其中，因為ESTEE LAUDER就是「Ella still louder」啊！一起來看看…

夜修護日防護



Ella對自己的皮膚狀況很滿意，坐飛機時常被空姐稱讚皮膚很好，素顏也讓導演跟老公以為畫了妝，小棕瓶的威力在這些讚美裡被應證！而她也特別強調「夜間修護」非常重要，雖然小棕瓶是夜間修護王牌，但Ella白天也照用。「女人想變漂亮，對自己的保養不要手軟、不要客氣，也不能偷懶。」她透露自己保養做得很足，絲毫不馬乎，而生活作息或是心靈也都保持平衡的狀態，美麗才能完美散發！

使用小棕瓶秘訣



女明星很常需要上妝或者飛來飛去，臉自然會很乾，所以上妝之前，Ella會用面膜紙吸飽一整杯的微分子原生露，開始濕敷15～20分鐘，嘴唇乾的話也會順便帶到。之後就開始擦小棕瓶、擦小棕蜜按摩。按完以後會擦乳霜，之後在上底妝。Ella也大讚小棕瓶十分滋潤、好吸收、效果又顯著！

至於底妝，Ella透露他的彩妝師會把小棕瓶跟粉底1:1混合，讓底妝效果非常好。

先保養才開始吹頭髮



問到Ella日常瘋狂使用小棕瓶的保養方式，她大喊：「有些人會吹完頭髮在保養…No！我不可以，我這個保養不能等！」她說自己在洗完澡後，會把小方巾用水沖一沖、擰乾，把臉擦乾，並且在吹頭髮之前，用原生露滋潤、喚起毛孔，接著用小棕瓶、小棕蜜好好按摩。

注重臉部按摩



Ella超級注重臉部按摩。平常按摩時，為了抗地心引力，她會彎腰、面部朝下，並將手部虎口成三角形按壓，再用手指關節把淋巴順一順。「我會狂數！數個四次1234，2234，……5678。這樣持續做大概一、兩年了。」她也笑說，有時候會偷懶，但臉上一有疲態，老公就會說：「最近沒在按摩齁！」可見小棕瓶按摩效果非常顯著～

由內而外攝取好油

Ella說自己的肌膚應該是算偏乾，所以很敢擦很油的東西，「我覺得有些人對油會懼怕，但我覺得不要怕，因為人本來就會有油脂，是很正常的。如果你的臉很乾，覺得不敢擦更多東西、怕出油，我覺得那是身體機制，那是因為你臉太乾，導致它要一直出油，所以應該要適時的補充油脂。」

她叮嚀大家保養要由內而外，譬如說吃的東西，可以攝取一些好的油，例如橄欖油、堅果、酪梨，讓身體平衡。

心靈低潮時怎麼做

很多時候事情是一體兩面的，不能很貪心的只接受好的那一面。當遇到不開心的時候，不要過分放大、淹沒自己的心，還是要告訴自己，依然有很多好事在身邊發生。

「人很奇怪，聽到不好聽的話、面對尖銳的文字的時候會特別的敏感深刻，自然而然的去放大壞的感受。這些都是要訓練，要訓練到自己對那些東西無感，並且多去感謝自己生命裡的好事。」

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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