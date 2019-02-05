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2019必買10款「精品後背包」！GUCCI、YSL投資就對了

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各大名牌每一季都會推出的後背包從來都在時尚潮流當中，無論是設計、實用度及性價比，名牌如 Chanel、Gucci、Chloé、Valentino、Burberry、Louis Vuitton 和 Givenchy 的小背包手工都十分精緻細膩，新一年絕對值得投資一個！

雙肩後背包近年非常流行，既好看容量大又實用，無論你是用在上班、上學、甚至旅行都可以，而且還能讓你的造型有減齡效果！為你推薦以下 10 個超實用的時尚名牌背包款式，快入手一個獎勵自己吧！

1. Gucci GG Marmont 復古小背包

▲gucci 。（圖／Getty）

Gucci GG Marmont 後背包採用 V 形馬蹄扣皮革製成小巧柔軟結構，經過復古效果處理。 質感的 Double G 金屬 LOGO 搶眼又經典，翻蓋設計隱藏了包包口的束帶。這款背包除了百搭的黑色款外，另有也白色可以選擇，無論是運動風還是斯文的造型都能搭配！

GG Marmont 黑色復古小背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

GG Marmont 白色復古小背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

2. Chloé 麂皮後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

這是 Chloé 經典的麂皮小背包，翻蓋採用麂皮，包身則用小牛皮製成，尺寸小巧，還附有背包帶和短肩背帶兩用方式。

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

3. Valentino 個性鉚釘小背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

這款 Valentino 迷你小背包採用柔軟小羊皮製成，縫線結構裝飾有經典小鉚釘，另有可調節、拆卸的肩帶，手提或肩背都非常有型。

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

4. Burberry 尼龍後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

這款人氣超火的 Burberry 後背包的設計靈感來自軍用檔案袋，並以防水尼龍製成，飾有皮革飾邊，辨識度高實用性強，是絕對值得入手的款式！

Small leather-trimmed gabardine backpack

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

Burberry 這款尼龍背包印有經典格紋圖案，設計前衛又能突顯Burberry 的獨特審美品味。

5. Louis Vuitton Monogram 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

這款背包將 Louis Vuitton 的經典背包款式 Montsouris 重新演繹，注入現代設計元素。以 Monogram 帆布精心製造而成，並綴以細牛皮邊條，能配合多種穿搭！

6. Saint Laurent Loulou Monogram 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

這款 Saint Laurent 後背包採用光滑的黑色皮革製成，正面皺褶相當具有標誌性，設計上給人俐落的簡約感，正裝或休閒造型都很適合。

Small Loulou Monogram 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

7. Louis Vuitton Montsouris 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

這款後背包將 Louis Vuitton 的經典 Montsouris 款式重新演繹，注入現代設計元素。以 Monogram 帆布精心製造而成，並以牛皮底座加上鑲飾，能配合多種日常穿搭！

Monogram Montsouris 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

8. Alexander Wang 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

這款小巧 Alexander Wang Marti 後背包採用柔軟皮革設計。 環繞式拉鍊插片擴展外部，設有拉鍊袋。 肩帶採用拉鍊連接，可拆卸帶子將包包轉化為一款手提袋，兩種背法以及具有強烈設計及運動感的外型，也是持續熱賣的後背包款之一。

Mini Marti 玫瑰金屬後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

9. Chanel Chanel's Gabrielle 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）

女生都愛 Chanel 的包包系列外，後背包系列也十分受歡迎。這款以經典的軟毛呢面料配合小牛皮打造的小背包，加上銀色 logo 配件和金色鍊條，清雅的配色很適合在冬天入手一個！

10. PRADA Vela 後背包

▲名牌包。（圖／Getty、IG）
這款 90 年代的經典 PRADA 後背包，尼龍布材質製成配上品牌經典的倒三角形 LOGO，辨識度極高外實用的小袋加上大容量，一直都是潮人最愛的後背包款式。

文／柯夢波丹　圖／GETTY、IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 名牌, 包包, 2019, 投資
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