2019必買10款「精品後背包」！GUCCI、YSL投資就對了

各大名牌每一季都會推出的後背包從來都在時尚潮流當中，無論是設計、實用度及性價比，名牌如 Chanel、Gucci、Chloé、Valentino、Burberry、Louis Vuitton 和 Givenchy 的小背包手工都十分精緻細膩，新一年絕對值得投資一個！

雙肩後背包近年非常流行，既好看容量大又實用，無論你是用在上班、上學、甚至旅行都可以，而且還能讓你的造型有減齡效果！為你推薦以下 10 個超實用的時尚名牌背包款式，快入手一個獎勵自己吧！

1. Gucci GG Marmont 復古小背包





Gucci GG Marmont 後背包採用 V 形馬蹄扣皮革製成小巧柔軟結構，經過復古效果處理。 質感的 Double G 金屬 LOGO 搶眼又經典，翻蓋設計隱藏了包包口的束帶。這款背包除了百搭的黑色款外，另有也白色可以選擇，無論是運動風還是斯文的造型都能搭配！

GG Marmont 黑色復古小背包

GG Marmont 白色復古小背包

2. Chloé 麂皮後背包

這是 Chloé 經典的麂皮小背包，翻蓋採用麂皮，包身則用小牛皮製成，尺寸小巧，還附有背包帶和短肩背帶兩用方式。

3. Valentino 個性鉚釘小背包

這款 Valentino 迷你小背包採用柔軟小羊皮製成，縫線結構裝飾有經典小鉚釘，另有可調節、拆卸的肩帶，手提或肩背都非常有型。

4. Burberry 尼龍後背包





這款人氣超火的 Burberry 後背包的設計靈感來自軍用檔案袋，並以防水尼龍製成，飾有皮革飾邊，辨識度高實用性強，是絕對值得入手的款式！

Small leather-trimmed gabardine backpack

Burberry 這款尼龍背包印有經典格紋圖案，設計前衛又能突顯Burberry 的獨特審美品味。

5. Louis Vuitton Monogram 後背包





這款背包將 Louis Vuitton 的經典背包款式 Montsouris 重新演繹，注入現代設計元素。以 Monogram 帆布精心製造而成，並綴以細牛皮邊條，能配合多種穿搭！

6. Saint Laurent Loulou Monogram 後背包

這款 Saint Laurent 後背包採用光滑的黑色皮革製成，正面皺褶相當具有標誌性，設計上給人俐落的簡約感，正裝或休閒造型都很適合。

Small Loulou Monogram 後背包

7. Louis Vuitton Montsouris 後背包

這款後背包將 Louis Vuitton 的經典 Montsouris 款式重新演繹，注入現代設計元素。以 Monogram 帆布精心製造而成，並以牛皮底座加上鑲飾，能配合多種日常穿搭！

Monogram Montsouris 後背包

8. Alexander Wang 後背包

這款小巧 Alexander Wang Marti 後背包採用柔軟皮革設計。 環繞式拉鍊插片擴展外部，設有拉鍊袋。 肩帶採用拉鍊連接，可拆卸帶子將包包轉化為一款手提袋，兩種背法以及具有強烈設計及運動感的外型，也是持續熱賣的後背包款之一。

Mini Marti 玫瑰金屬後背包

9. Chanel Chanel's Gabrielle 後背包





女生都愛 Chanel 的包包系列外，後背包系列也十分受歡迎。這款以經典的軟毛呢面料配合小牛皮打造的小背包，加上銀色 logo 配件和金色鍊條，清雅的配色很適合在冬天入手一個！

10. PRADA Vela 後背包





這款 90 年代的經典 PRADA 後背包，尼龍布材質製成配上品牌經典的倒三角形 LOGO，辨識度極高外實用的小袋加上大容量，一直都是潮人最愛的後背包款式。

文／柯夢波丹 圖／GETTY、IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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