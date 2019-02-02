2019精品紅包袋大賞　GUCCI、LV派小豬爭寵



▲2019年精品紅包袋出爐，快來看看。



文、圖／櫻桃籽

過年近在眼前，「發紅包」是重頭戲。依照往年慣例，各大精品都會在此刻製作「只送不賣」的精品紅包袋送給VIP們，讓這些VIP在發紅包的同時，能在親戚們之間更有面子，收下的人更開心！

▲只送不賣的精品紅包袋長什麼樣子，一起來看看。



為呼應年節喜氣洋洋氣氛，精品大多選擇「紅色」、「金色」作為紅包袋色系首選，且為了呼應農曆豬年的重點，小豬們成了重要主角。GUCCI創意總監Alessandro Michele今年用《三隻小豬》當主軸，派出豬大哥、豬二哥、豬小弟出場爭寵；LV則用或趴或躺的金豬裝可愛。

▲GUCCI派《三隻小豬》爭寵、LV金豬趴或躺裝可愛。



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除萌豬搶著爭寵之外，「經典元素」也是不能忽略的細節，比方說FENDI直接把重回舞台的Baguette包找出場，加入宛如刺繡的紅色牡丹花刺繡圖騰，華麗指數百分百；LV紅包袋的背面就是一個金屬鎖頭；miu miu也用經典抓皺細節，配合鎖扣，將miu miu包縮小，2D迷你包超可愛。

▲FENDI把本季重回舞台的Baguette包找出場，加入刺繡花卉圖騰，爆炸華麗；miu miu也打造2D抓皺包，超級經典。

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PRADA今年以簡單設計為上，只在背面寫上LOGO，翻過來才有驚喜。

▲PRADA設計走回簡約風格。



BOTTEGA VENETA（BV）正面是簡單的小豬輪廓，背面簽上品牌名與2019，是今年專屬款XD

▲BV是2019限定設計。



MICHAEL KORS以紐約、巴黎、上海天際線為設計概念，做出一款符合品牌「Jet Set」精神的紅包袋。

▲MK呼應品牌經典Jet Set精神。



BURBERRY新官上任推出新LOGO，首個迎來的農曆年，就放上全新LOGO提高識別度。

▲BURBERRY新官上任，風格大不同。



VERSACE（凡賽斯）放上經典獅子、梅杜莎大頭，配合紅包袋後方的福字，走中西合璧的設計風格。

▲VERSACE中西合璧，附一個超大盒子，浮誇程度依舊。



Christian Louboutin（紅底鞋）乍看之下設計沒什麼特別，但翻過身來打開紅包袋，才會跑出一隻桃紅小豬，有驚喜滿點的感覺，而且粉紅豬的兩顆眼睛還是紅底鞋小圖案，細節不馬虎。

▲Christian Louboutin設計讓打開的人感受滿滿驚喜。



TORY BURCH紅包袋上印有不同姿勢小豬的可愛模樣，包在透明化妝包內，彷彿豬年的幸運能永遠留存一般，實用性很高。

▲TORY BURCH紅包發完自己留透明小包，安撫撒錢出去的心情。

LONGCHAMP承襲豬年限定系列包款的線條，豬尾巴的QQ線條，簡單設計卻很可愛。

▲LONGCHAMP簡單線條卻萌感十足。



CALVIN KELIN（CK）承襲了豬年限定款的小金豬圖騰，小小一個放在紅包正中央，低調點綴。

▲CK小金豬低調到不行。



SWAROVSKI（施華洛世奇）小豬甩萌，脖子上帶著可愛項圈，背面還有尾巴QQ線條，也是爆炸可愛的設計。

▲施華洛世奇的萌豬很可愛。



Folli Follie採用正方形紅包袋設計，徽章式的圖騰風格，讓小巧的豬圖案更加可愛。

▲Folli Follie正方形紅包袋，變可愛收藏。



台灣品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）最懂大家的心，用紅與金作為紅包袋主要色彩，用南瓜、橘子等當作小豬的身體，掛上豬鼻後，型塑出超現實的小豬風格，創意別緻。

▲夏姿超現實風格，讓人想不到。



PAUL＆JOE以品牌經典的貓咪當作設計重點，紅包袋拉開會出現貓咪頭，肯定會造成貓奴暴動的！

▲PAUL＆JOE貓頭望著你，先融化再說～