2019年「五大生肖犯太歲」　開運法則全公開！

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2019己亥豬年已經悄悄到來，可別忘記檢視今年的運勢和發展。命理師也公佈了2019年，有以下5大生肖犯太歲，需要用不同形式化解，一起來看看你上榜了沒？

犯太歲是指，一個人出生時的屬相，恰好是和本年屬相相同就被叫做「太歲相同」，民間稱為犯太歲，在該年中易出現不順遂的事情，至於如何逢凶化吉，命理師有以下建議。

▲2019年5大生肖犯太歲。（圖／翻攝自unsplash）

2019值太歲（本命年）、 刑太歲：豬

當生肖豬遇上豬年，正所謂「本命年」（坐太歲） 。運勢極其崎嶇，同時行事更需要謹言慎行，切勿因為雞毛蒜皮的小事被激怒，另外工作感情上都容易出現小人，產生口角或是不必要的爭執。

因此2019也是負能量較多的一年，命理師建議生肖屬豬的朋友們，需要多給予自己信心和正能量去平復，或是多結交樂觀的朋友也是很好的方法。同時2019夏天不建議出外遊玩，除了公務之外應減少外出。

▲生肖豬的民眾2019要避免口角之爭。（圖／翻攝自unsplash）

2019害太歲生肖：猴

對於生肖屬猴的民眾而言，2019年是忙到不可開交的一年，不僅有很多工作上的變動發生，也會讓你心生疲勞，更多是時候「心累大於身體累」，負能量累積之下，產生邊邊角角的問題。

所以從年初開始，就建議屬猴的朋友先做好準備，有主見的去面對事情。同時單身者在下半年要謹慎交友，已婚者要多考慮另一半感受，才能平穩度過2019年。

▲屬猴的民眾2019年負能量大。（圖／翻攝自unsplash）

2019沖太歲生肖：蛇

生肖蛇的朋友在2019會是無計可施的一年，因為自身的力量難以發揮，需要找到貴人或是另一半的協助才能有所進步，因此工作上停滯不前。

另外人際關係的衝突常有，所以建議民眾用「守」代替「攻」，少說話多做事。再加上2019的偏財運較弱，切記減少投資機會，以免因小失大。若是與另一半發生口角，也要心平氣和去解決。

2019會太歲生肖：兔

屬兔的民眾在2019年正處在「會太歲」，因此會遭遇許多人生的轉折點，例如結婚、生子、轉行等轉機，這也就意味著剛開始步上軌道，會有許多不安和惶恐。

不過危機正好是轉機，只要做好心理準備，用正面心情面對，相信會有不錯的結果。另外命理師提醒，切勿因為渴望變動而變動，有時候靜勝過動，守在老位子不見得是壞事，相信屬兔的朋友在2019會熬出頭。

▲屬兔的民眾2019年出現轉折點。（圖／翻攝自unsplash）

2019年破太歲生肖：虎

生肖屬虎的朋友們，在今年2019特別要注意口舌之爭，任何衝突都容易因為言語而放大。也會遭到周圍人的猜疑嫉妒，光芒太大是一種危機。

雖然今年是非誤會較多，不過危機也是一種轉機，屬虎的你應該留意周圍貴人，一旦出現就該好好把握。同時增加聚會機會，或許能認識對工作感情有幫助的對象。不過還是總結一句，少說話多做事就對了。

▲屬虎的民眾2019年有口舌爭辯。（圖／翻攝自unsplash）

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