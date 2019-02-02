fb ig video ETtoday search mobile

2019年「五大生肖犯太歲」　開運法則全公開！

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

2019己亥豬年已經悄悄到來，可別忘記檢視今年的運勢和發展。命理師也公佈了2019年，有以下5大生肖犯太歲，需要用不同形式化解，一起來看看你上榜了沒？

犯太歲是指，一個人出生時的屬相，恰好是和本年屬相相同就被叫做「太歲相同」，民間稱為犯太歲，在該年中易出現不順遂的事情，至於如何逢凶化吉，命理師有以下建議。

▲生肖。（圖／翻攝自unsplash）

▲2019年5大生肖犯太歲。（圖／翻攝自unsplash）

2019值太歲（本命年）、 刑太歲：豬

當生肖豬遇上豬年，正所謂「本命年」（坐太歲） 。運勢極其崎嶇，同時行事更需要謹言慎行，切勿因為雞毛蒜皮的小事被激怒，另外工作感情上都容易出現小人，產生口角或是不必要的爭執。

因此2019也是負能量較多的一年，命理師建議生肖屬豬的朋友們，需要多給予自己信心和正能量去平復，或是多結交樂觀的朋友也是很好的方法。同時2019夏天不建議出外遊玩，除了公務之外應減少外出。

▲生肖。（圖／翻攝自unsplash）

▲生肖豬的民眾2019要避免口角之爭。（圖／翻攝自unsplash）

2019害太歲生肖：猴

對於生肖屬猴的民眾而言，2019年是忙到不可開交的一年，不僅有很多工作上的變動發生，也會讓你心生疲勞，更多是時候「心累大於身體累」，負能量累積之下，產生邊邊角角的問題。

所以從年初開始，就建議屬猴的朋友先做好準備，有主見的去面對事情。同時單身者在下半年要謹慎交友，已婚者要多考慮另一半感受，才能平穩度過2019年。

▲生肖。（圖／翻攝自unsplash）

▲屬猴的民眾2019年負能量大。（圖／翻攝自unsplash）

2019沖太歲生肖：蛇

生肖蛇的朋友在2019會是無計可施的一年，因為自身的力量難以發揮，需要找到貴人或是另一半的協助才能有所進步，因此工作上停滯不前。

另外人際關係的衝突常有，所以建議民眾用「守」代替「攻」，少說話多做事。再加上2019的偏財運較弱，切記減少投資機會，以免因小失大。若是與另一半發生口角，也要心平氣和去解決。

2019會太歲生肖：兔

屬兔的民眾在2019年正處在「會太歲」，因此會遭遇許多人生的轉折點，例如結婚、生子、轉行等轉機，這也就意味著剛開始步上軌道，會有許多不安和惶恐。

不過危機正好是轉機，只要做好心理準備，用正面心情面對，相信會有不錯的結果。另外命理師提醒，切勿因為渴望變動而變動，有時候靜勝過動，守在老位子不見得是壞事，相信屬兔的朋友在2019會熬出頭。

▲生肖。（圖／翻攝自unsplash）

▲屬兔的民眾2019年出現轉折點。（圖／翻攝自unsplash）

2019年破太歲生肖：虎

生肖屬虎的朋友們，在今年2019特別要注意口舌之爭，任何衝突都容易因為言語而放大。也會遭到周圍人的猜疑嫉妒，光芒太大是一種危機。

雖然今年是非誤會較多，不過危機也是一種轉機，屬虎的你應該留意周圍貴人，一旦出現就該好好把握。同時增加聚會機會，或許能認識對工作感情有幫助的對象。不過還是總結一句，少說話多做事就對了。

▲老虎。（圖／翻攝自unsplash）

▲屬虎的民眾2019年有口舌爭辯。（圖／翻攝自unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

2019, 生肖, 運勢, 桃花, 豬年, 財運
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

2019年「五大生肖犯太歲」　開運法則全公開！

要過年了還在找另一半　脫不了單的5個原因，妳中獎了嗎？

楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！ 台灣代表受封「肌情小鮮肉」！2019國際先生選手超養眼 寒假就要吃遍「宜蘭」　少女心乳酪派、在地人大推臭豆腐通通有 【奧斯塔羅】過年買彩券要中、打麻將手氣要旺，2019怎麼做才能開運？ 2019精品紅包袋大賞　GUCCI、LV派小豬爭寵 ZARA爆紅790元小豬包補貨啦！　這次可別再搶輸 貝嫂「朝天蹬」賣Reebok聯名　布魯克林女友大讚：好喜歡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面