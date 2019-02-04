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一張圖告訴你吃什麼就胖什麼地方　少吃2樣食物兩週瘦3公斤

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▲從日常習慣檢視你的「胖子習慣」。（圖／翻攝自lily.today）

編輯／Ann

擁有玲瓏有緻的好身材，是許多愛美的女性朋友所追求的事情，然而「胖子體質」並非一天所造成，而是日常習慣所養成的；日本推特流傳一張《肥胖部位圖》，點出你吃進什麼東西就會胖哪個部位，一針見血「識破」變胖主因！

日妞瘋傳《肥胖部位圖》揭曉「胖子體質」是這樣養成（圖／翻攝自みんなのくちこみ.net）

▲日本瘋傳《肥胖部位圖》，直接點出你的肥胖原因。（圖／翻攝自みんなのくちこみ.net）

這張《肥胖部位圖》取自「わかった！こうして食べれば太らない（中文譯：了解了！原來這樣吃就不會胖）」書中，針對女性朋友最煩惱的身體部分詳述說明。

以上半身來說

減胸部脂肪（含胸上）：少吃熱牛奶、起司、瘦肉和魚類

瘦手臂：少吃肥肉、鮮奶油、奶油、冰淇淋

背部：（腋下）少吃沙拉醬、橄欖油；（後背）少吃天婦羅；（後背胸下）少吃馬鈴薯製品

肩膀太有肉就少吃紅酒、炸雞和炸豬排

日本《肥胖部位圖》揭胖子體質養成(圖/翻攝自pexels)

▲瘦胸部就少吃這些食物，但如果想「豐胸」就要多吃！（圖／翻攝自PEXELS）

中間部位的腰與臀來看

瘦肚子：少吃澱粉類、生菜、納豆、南瓜

瘦小腹：少吃麵包、麵類、甜點、糖果、乾果、地瓜、燙青菜

瘦腰間肉：少吃奶油燉菜、豆漿

瘦臀部：少吃甜甜圈、炒青菜

消臀部下側的肉：少吃沙拉醬、優格、碳酸飲料、奶精、冰淇淋

▲吃生菜沙拉竟是胖肚子、腋下及臀部下方肉肉的罪魁禍首！（圖／翻攝自PEXELS）

最後，要甩掉最擾人又難瘦的下半身肉肉，得要筆記下面的NG食物

想瘦大腿（前側）要少吃蛋糕、麵包、壽喜燒、滷肉；（外側）肉類；（膝上）甜食、啤酒

要消除膝蓋後側的肉「美乃滋」絕不能碰

瘦腳踝肉則要少吃「冰淇淋」、瘦小腿就要避免吃肉類、調味料和鹽

日本《肥胖部位圖》揭胖子體質養成(圖/翻攝自pexels)

▲想擁有一雙美腿，得要控制肉類的攝取。（圖／翻攝自PEXELS）

許多日本女孩在網路上分享實測心得，「少吃甜點和調味食物後，腿好像真的有稍微變瘦」、「最近起司、魚和牛奶可能會大缺貨（笑）」、「避掉這些食物，2週瘦了3公斤」、「擁有一雙象腿不是沒原因，我人生不能沒有肉啊！」。

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關鍵字：

日本, 減肥, 減重, 肥胖, 肥胖部位圖
fashion.net

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