「甜茶」堤摩西被P進世界名畫　網讚：從20世紀來的最美男子

編輯／Ping 圖／翻攝自電影劇照、IG@「chalametinart」、IG@「tchalamet」

還記得在2017年討論度極高的神電影《以你的名字呼喚我》嗎？這部電影不僅成功拿下奧斯卡大獎，更讓男主角「堤摩西柴勒梅德」（Timothée Chalamet）成為史上最年輕的奧斯卡入圍者，演藝事業極速攀升。

甜茶堤摩西柴勒梅德那頭浪漫的捲髮與無辜大眼，神情中又帶點憂傷，讓不少粉絲都被他深深吸引。最近在IG上有一位網友就將堤摩西柴勒梅德P進經典名畫之中，不管是「楊．維梅爾」或是「查爾斯．寇特妮．庫蘭」的名作都不放過。

粉絲們看到後紛紛留言表示：「太完美了！」、「他真的是一個藝術品」、「從20世紀來的美男子」、「必須發落這個帳號」等，可見甜茶的魅力有多大！

楊·維梅爾《戴珍珠耳環的少女》

楊·維梅爾《寫信的女士與女僕》



約翰威廉沃特豪斯《沙洛特夫人》



超有才的「@chalametinart」，將堤摩西柴勒梅德完美融入名畫中，在畫中彷彿他就是畫家筆下的主角，高級感的臉孔，在畫中更像不食人間煙火的仙子，俊美的臉蛋，不管在哪個時空都毫無違和感。

楊·維梅爾《音樂課》



查爾斯·寇特妮·庫蘭《舊時光裡的花園和美人》

在 Instagram 查看這則貼文 badly photoshopped Timmy（@chalametinart）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 11 日 下午 12:52 張貼

被喻為最有淺力新星的「堤摩西柴勒梅德」（Timothée Chalamet），後來還有參與多部作品，像是《美麗男孩》（Beautiful Boy）同樣也獲得很高的評價！喜歡他的粉絲們～可以趕快去追蹤他的IG喔。

在 Instagram 查看這則貼文 Timothée Chalamet（@tchalamet）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 26 日 下午 4:40 張貼

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