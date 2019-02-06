IG必追蹤的5位鮮肉男神！逆天高顏值、肌肉大到臉紅心跳

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通訊軟體Instagram的出現，幾乎人人都能成為網紅，除了有甜蜜到讓人眼瞎的超閃情侶、讓男生眼睛大吃冰淇淋的比基尼辣妹，這次《ET Fashion》找出5位「露」很兇的鮮肉天菜，讓大家來大飽眼福，一個比一個尺度還大，每一張都讓人臉紅心跳！

Daniel（照片翻攝自@magic_fox）

▲超限量的精實線條照片，讓人忍不住按右鍵存檔。

身材極好的Daniel，雖然鮮少大放六塊肌，但絲毫不減他的超人氣，至今擁有超過100萬的粉絲追蹤。每當肌肉照一po，馬上引來女性朋友們下載收藏；除此之外，Daniel「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的好身材，是完美的衣架子，所以他的穿搭照也吸引大批男性粉絲模仿與學習其搭配方式，是標準的男女通殺萬人迷。

▲Daniel天生就是個衣架子，穿什麼都有型。

Max Emerson（照片翻攝自@maxisms）

▲動靜皆宜的小鮮肉，令人著迷！

親切無害的容顏、陽光般的笑容，擁有鄰家大男孩的氣質，再配上結實的六塊肌，用「天菜中的小鮮肉」來稱呼Max Emerson絕對不為過。喜歡到處旅遊的他，走到哪、露到哪，不管是上山下海、搭捷運地鐵，去酒吧，完全不害臊的展露好身材，不過，其實私下的他是位作家，瞬間覺得他，內外都很迷人！

▲連女星渡邊直美也搶著跟Max Emerson合照。

Kyle Krieger（照片翻攝自@kylekriegerhair）

▲性感又藝術的裸露照，讓人不知道該把重點放哪？

精實肌肉與Q彈屁股蛋全都露的Kyle Krieger，照片一張比一張裸露，卻能將身體肌肉的每個線條詮釋得淋淋盡至，性感又充滿藝術感，令人臉紅心跳，眼睛也不知道該看哪？而他的拍攝技巧也讓人驚艷，畫面的構圖與光線都充滿設計美感，張張都像一幅畫。另外，他也常和朋友或伴侶拍攝生活寫真照，令人期待未來他與他的另一半拍攝結婚紀念照片會有什麼創意巧思。

▲Kyle Krieger的每張照片都充滿故事性，像會說話。

Bibbi Deg（照片翻攝自@bibbideg）

▲露得養眼，遮得巧妙，這身材令人失焦。

Bibbi Deg的照片，沒穿衣服的比穿衣服的還多，而且每張都很裸露養眼，卻也遮得很巧妙，靠「小心機」把大家迷得神魂顛倒。他不僅不吝嗇展露身材，也不藏私公開自己同志的身分，常在IG上大秀恩愛，讓粉絲也渲染到甜蜜的粉紅泡泡。

▲不藏私的與粉絲分享自己與戀人的日常。

Patrick Frost（照片翻攝自@patrickfrost2）

▲上衣鬧失蹤，秀出傲人六塊肌，令人血脈噴張。

模特兒出生的Patrick Frost，同時也是健身教練，常在IG上PO出自己健身時的照片，身材雖然偏瘦，但二頭肌、胸肌、腹肌、人魚線等全「肌」套餐通通具備，男人女人都羨慕與垂涎。一系列的肌肉照也間接帶出他的專業形象，吸引許多女性粉絲搶著要他當教練！

▲只穿小褲褲，全身肌肉一覽無遺，完全無死角。

看完這些Instagram的鮮肉男神，眼神忍不住飄向旁邊的男朋友…？