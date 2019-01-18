2019「怪奇球鞋」大肆興起！Nike佈滿草皮、腫瘤再走醜鞋風

編輯／Duke 圖／翻攝自Nike、Hypebeast、IG@@hanzuying、END.

延續2018年的老爹鞋、混血鞋風潮，Nike將在2019年帶來全新的「怪鞋」趨勢，在既有的鞋款版型上，加入前所未有的古怪設計，讓鞋款長草、長腫瘤，以下介紹5款怪奇球鞋，來看看Nike這波設計會不會引起鞋頭們的喜愛吧！

1. A-COLD-WALL* x Nike Zoom Vomero +5

Nike在2018年11月底時，以英國時尚品牌A-COLD-WALL*聯名為怪奇鞋款打頭陣，這雙Zoom Vomero +5其實早在2010年就推出，看似為老爹鞋的版型，卻在鞋跟加入具有未來感的誇張設計，目前已釋出黑、白兩種配色，售價為台幣6,300元，11／29販售至今已銷售一空，可以期待接下來紅色及刷舊款的發布消息了。

2. Sacai x Nike LDV with WAFFLE DAYBREAK

Nike與Sacai聯乘鞋款延續2018年的混血風潮，結合Nike LDV與Waffle Daybreak兩款鞋型，推出紅、綠、黃與紅、藍、黃兩種配色，鞋跟處與前一雙Nike Zoom Vomero +5十分相似，都做有凸起設計，Nike Swoosh Logo及鞋舌處則有疊加設計，預計將會於1月底推出。

3. Martine Rose x Nike Air Monarch IV

這回聯名直接延續了Nike Air Monarch IV老爹鞋的版型，在鞋款表面加入歪七扭八的變形設計，看起來就像一顆腫瘤，怪異模樣令人難以理解，此款共推出黑、白、粉三種配色，售價為台幣6,700元，已於1／12正式上架。

4. Nike Air Max 1 Golf「Grass」

此雙為Nike響應高爾夫球賽事PGA Tour推出的特別鞋款，Air Max 1上佈滿了草皮，以呼應高爾夫球場的「草地」，Nike Swoosh Logo則以白色縫線呈現，鞋底則有卡其色的鋸齒狀設計，似乎是代表與草地相輔相成的泥地顏色，售價為美金140元（約台幣4,200元），預計於1月底正式販售。

5. COMME des GARÇONS HOMME PLUS x Nike Air Presto

CDG與Nike每次推出聯名鞋款都令人倍感新意，此番以俗稱魚骨鞋的Nike Air Presto為藍本，拿掉了經典的魚骨設計，而是在鞋身外多加了一層表面，看起來就像個巨大的「魚頭」，也是個讓人不解的古怪鞋款，共推出湖水綠／紅與螢光黃／黑兩種配色，售價為港幣2,599元（約台幣10,200元），已於1／12正式販售。

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