昨晚沒睡好？研究：5個聰明方法提升睡眠質量，睡醒也不累

▲晚上難以入睡、睡不沉是現代人的通病。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

睡不著、睡不好、睡不夠已經成為常態，曾幾何時一夜好眠也變成了困難的事，姑且不論你是否有睡眠問題，都該知道這些更聰明的方法入睡，BBC有一套關於睡眠的紀錄片，裡面提及了一些睡眠質量的研究，很值得我們當作參考。





降低體內溫度

體溫居然是入睡關鍵，研究人員表示，如果想睡得更好，在睡覺前的1小時可以洗熱水澡讓體內的溫度升高，體溫在洗澡之後慢慢自然回落冷卻，從而讓人產生想睡覺的念頭。

每日睡眠訓練

研究對象被限制每天只能有6個小時在房間休息，無論他是否真的有睡意，都必需每天在同一時間上床睡覺和起床。類似條件反射的訓練法，把睡意、床以及人的生理時鐘牽在一起。這個方法需要堅持一段時間才能看到效果。

避免飲用咖啡和酒精

咖啡跟酒精，會直接影響到我們的睡眠質量。在研究中發現，咖啡會讓人處於興奮狀態，比較難入睡。咖啡會導致人的淺層睡眠時段拉長，而酒精雖然會讓人更好入睡，但入睡後的深度睡眠會減少，且容易驚醒打斷睡眠。

製造黑暗環境

我們身體內有一種褪黑激素，會隨24小時週期性變化，夜間升高、白天下降。當它含量高時，人就覺得有睏意，反之就會覺得清醒。希望提高睡眠質量的話，請製造黑暗環境入睡，甚至戴上眼罩也是好選擇。

多吃碳水化合物

有時候吃飽會很有睏意，根據研究顯示原來睡眠和你吃進肚子裡的食物有關係，像是吃碳水化合物會增加睡意，而吃蛋白質類的食物會讓人清醒。若想要睡得更好，挑選晚餐的種類也是個好主意。

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