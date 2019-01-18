「十年挑戰」根本醜女大翻身！鄧紫棋「整容級」變化美翻粉絲

編輯／Duke 圖／翻攝自鄧紫棋、楊丞琳、Kendall Jenner、Brie Larson、Nicki Minaj IG

隨著新年的到來，人們總會檢視新的自己與過去有何不同，而近期IG上掀起了一陣「＃10yearchallenge（十年挑戰）」的風潮，女星們紛紛拿出自己10年前與現今的對比照，有些人樣貌凍齡，有些人則是差很大！

1.鄧紫棋

鄧紫棋從出道開始因愛穿皮褲被眾人撻伐，一直到近幾年轉變成潮流穿搭，才成功擺脫「穿搭惡夢」，更被人說是整容級的改變，而以前走過甜美風的她，現在則是殺氣十足，鄧紫棋瘦身成功後身材也明顯小了一號，現在可是才貌雙全的一線女星啊！

2.楊丞琳

楊丞琳的五官差別不大，可謂凍齡女神，只是10年後的她Baby Face都消了，臉也尖了許多，對於日漸消瘦的臉頰，楊丞琳則說那是流失的膠原蛋白，一去不復返呀！

3.Kendall Jenner（坎達兒珍娜）

美國超模Kendall Jenner在IG上大方分享自己的轉變，2009年的她樣貌十分不堪，不但胖到藏不住多層下巴，皮膚也佈滿痘疤，不過現在的Kendall Jenner素顏時皮膚就像水煮蛋一樣光滑，證明了就算再醜，只要努力還是有機會變美的。

4.Brie Larson（布麗拉森）

「驚奇隊長」Brie Larson也放上了他的十年對比照，一樣是金髮與白裡透紅的肌膚，除了眉毛變得粗了些看起來差異並不大。

5.Nicki Minaj（妮姬米娜）

Nicki Minaj黝黑的皮膚與歐美的渾圓身材，從出道以來一直是她的極大特點，搞怪的穿搭也與十年前並無差異，身材與臉蛋保養得相當好呢！

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