44歲吳彥祖打趴28歲鹿晗　外國網友：沒說還以為右邊是女人

▲品牌網羅兩位不同世代男神，企圖拿下男性保養市場大餅。（圖／翻攝自歐萊雅男士微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

無論在哪個年代，有顏值的男神就是票房保證，男士保養品牌找來相吳彥祖和鹿晗合拍保養品廣告，希望藉由兩人的人氣席捲市場，兩代男神合作，想不到網友眼中高低立見，吳彥祖打趴鹿晗，只能說薑還是老的辣啊！

▲44歲的吳彥祖外表依舊帥氣。（圖／翻攝自instagram@thatdanielwu）

模特兒出身的吳彥祖，高大英挺的外表，年紀越大越發男人味，他曾憑《魔獸：崛起》（Warcraft: The Beginning）進軍好萊塢，加上近年他監製並演出了一連三季《荒原》（Into the Badlands），也網羅了不少中外粉絲。

廣告一上線，網友一面倒支持吳彥祖，許多外國網友都認為鹿晗外型太女性化，更直言：「還以為他是個女人。」，更有大陸網友說：「一個漢子，一個娘子。」只能說個人喜好評價都是主觀的，鹿晗在大陸的人氣依然爆棚。

▲東西男神同框，帥度破表。（圖／翻攝自上．instagram@thatdanielwu、下．@Peter Lindbergh）

鹿晗粉絲也別生氣，之前吳彥祖與布萊德彼特在名錶活動同框，帥度也不輸老萊塢巨星，更有網友說：吳彥祖保養也太好，布萊德彼特開始有老態了！

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