fb ig video ETtoday search mobile

純白瓶身Ｘ銀色字樣質感無敵　星巴克Stanley聯名1／23開賣

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自星巴克官網

星巴克Starbucks與Stanley每回推出的聯名商品總讓人愛不釋手，如先前與藤原浩Fragment Design推出的三方聯名，就讓日本各大星巴克被掃貨一空，而這回的全新聯名則是走白色簡約風，純白質感光是放著不用都令人賞心悅目。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

此番聯名皆以純白外觀印上Stanley+與Starbucks銀色字樣貫穿，簡約設計深得人心，首先來介紹純白不鏽鋼水壺，8OZ的容量輕巧好攜帶，縮小瓶口的設計，能在外出時方便飲用，就算在容易晃動的車上也不易灑出來，可耐熱90°C，售價為台幣1,180元。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

純白不鏽鋼保溫壺、不銹鋼餐食罐採用相同的柱狀設計，旋開蓋子後還有一旋栓蓋住杯口，使內容物不易灑出來，17OZ及24OZ能盛裝更多液體及食物，皆能耐熱90°C，並具有保溫效果，售價分別為台幣1,280及1,380元。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

純白不鏽鋼TOGO冷水杯可謂星巴克的明星商品，不但有絕佳的保溫功能，還有三段式變換杯蓋的設計，可以就口喝，也能使用附贈的環保吸管，能容納20OZ的液體，杯蓋與吸管皆可耐熱90°C，售價為台幣1,250元，此系列將於1／23正式開賣，喜歡的朋友屆時可以到星巴克門市看看，或循線上商店購買囉！

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

純白, Starbucks, 質感, 星巴克, Stanley
fashion.net

熱門文章

SIHH錶展直擊／「海蘭察」挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

米蘭男裝周／LV秀場林俊傑當白馬王子和吳亦凡拚帥

米蘭男裝周／王嘉爾獻唱嗨爆！這5點秒懂FENDI秀

理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」

巴黎／江奕勳用衣服行銷「台灣水果」　捕魚青蛙裝潮翻

緋聞情侶變「閨蜜」？董若彤戴愛心項鍊　周予天：很喜歡

《花不棄》林依晨趕拍戲，肌膚照樣細緻發光　30秒保養成關鍵

44歲吳彥祖與28歲鹿晗合作拍廣告　外國網友只認得他

可愛小蜜蜂、33萬元腳踏車　DIOR MEN快閃店讓女生也掉坑

ET Fashion

推薦閱讀

1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

「世界最美臉孔」Po出十年對比照！網驚：真的從小美到大

日本女生美髮店指名率第一的「中長髮」　搭配7款瀏海任誰都好看極了

麥當勞的8個經典不能亡！網崩潰：芝麻冰炫風、大早餐也要停？ 逼逼犯規！女神卡卡秀錶竟露「火辣半球」　到底該看哪？ 口罩拉繩總是勒得耳朵好痛？一個步驟＋迴紋針輕鬆搞定 村上隆背太陽花包現身巴黎時裝周　Porter卯起來推聯乘企劃 44歲吳彥祖打趴28歲鹿晗　外國網友：沒說還以為右邊是女人 2019開春10大話題唇膏！YSL、蘭蔻最美色號實擦，入手攻略一次奉上 刷毛上竟有超萌拉拉熊的臉　熊野推限定彩妝，準備飛日本搶購

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面