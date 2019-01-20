純白瓶身Ｘ銀色字樣質感無敵　星巴克Stanley聯名1／23開賣

編輯／Duke 圖／翻攝自星巴克官網

星巴克Starbucks與Stanley每回推出的聯名商品總讓人愛不釋手，如先前與藤原浩Fragment Design推出的三方聯名，就讓日本各大星巴克被掃貨一空，而這回的全新聯名則是走白色簡約風，純白質感光是放著不用都令人賞心悅目。

此番聯名皆以純白外觀印上Stanley+與Starbucks銀色字樣貫穿，簡約設計深得人心，首先來介紹純白不鏽鋼水壺，8OZ的容量輕巧好攜帶，縮小瓶口的設計，能在外出時方便飲用，就算在容易晃動的車上也不易灑出來，可耐熱90°C，售價為台幣1,180元。

純白不鏽鋼保溫壺、不銹鋼餐食罐採用相同的柱狀設計，旋開蓋子後還有一旋栓蓋住杯口，使內容物不易灑出來，17OZ及24OZ能盛裝更多液體及食物，皆能耐熱90°C，並具有保溫效果，售價分別為台幣1,280及1,380元。

純白不鏽鋼TOGO冷水杯可謂星巴克的明星商品，不但有絕佳的保溫功能，還有三段式變換杯蓋的設計，可以就口喝，也能使用附贈的環保吸管，能容納20OZ的液體，杯蓋與吸管皆可耐熱90°C，售價為台幣1,250元，此系列將於1／23正式開賣，喜歡的朋友屆時可以到星巴克門市看看，或循線上商店購買囉！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App