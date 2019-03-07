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感情中最呆萌的星座情人TOP3　遇到真愛就會立馬當機

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遇到愛情就會一改聰明伶俐的模樣，變成又笨又呆的癡傻，不曉得你是不是上榜了。

TOP3、魔羯座

土象的魔羯座如果不是他們慢吞吞、面對真感情反應總是有點遲鈍的行徑，一般跟「呆萌」幾乎扯不上邊，或許因為他們天生擁有很強的金錢頭腦，懂得理財，數字計算能力也嚇嚇叫，課堂中或職場上，總有聰明又沉穩、專業的一面，非常值得依靠。

然而當遇到真命情人反差太大，大腦會呈現隨時當機的狀態，並不是完全無法思考，而是任憑他怎麼左思右想都會導向錯誤的那一邊，然後忘東忘西，沒有情人好像就完全無法自主做決定一般，能力都歸零了！然而即使如此，每每投入感情，魔羯永遠都心甘情願的當付出較多的那方，呆呆萌萌的超級可愛，只有在感情走入尾聲、慢慢少了感覺，那個錙銖必較的聰明魔羯才會迅速回歸正常。

TOP2、牡羊座

屬於黃道12宮位中首位星座的牡羊座，為人積極重義氣且十分率直，個性敢作敢為.，在人群中經常扮演著領頭羊的角色。而自以為能明辨是非的牡羊大哥大姐，其實在感情中可說是最容易被「鬼遮眼」的星座！

尤其用情愈深，被情人「唬嚨」的危險性愈高，因為把情人疼到心坎裡，絕對不忍心情人勞累或受到委曲，情人只要裝裝可憐討討拍，羊座就可以妥協任何事情。事實上羊座一遇到自己的真命天子（女）就是會呈現一個弱智呆萌的狀態，只要情人開心，羊兒就幸福無比啦！

TOP1、雙魚座

雙魚座並不是天生呆萌，雖然每隻魚兒都溫柔似水，不過雙魚有他們知性敏感的一面，才華洋溢也最懂得察顏觀色，是十分靈巧的角色。

只是感情中的雙魚完全不能和一般的雙魚相比，特別是深陷情海難以自拔的人，他們的思想靈魂幾乎跟著情人走，每天心心念念的都是與他的情人有關的事，什麼事情人說了算，情人只要逗雙魚開心，他們就可以呆萌一整天，說他們能為了愛情神魂顛倒一點也不為過。雙魚在感情中對待情人也極其呆萌痴傻，總是掏心掏肺的對待，也往往是感情中最沒防備心、最容易受到傷害的星座。

Text／Marie Claire美麗佳人 、安格斯Photo／Marie Claire美麗佳人、劇照、愛奇藝

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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