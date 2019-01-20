鋸齒鞋不買FILA改買這雙！Converse與JWA這次把Chuck鞋底給換了

編輯／JJ 圖／翻攝自JW Anderson官網、IG、Converse IG

Converse與時尚品牌JW Anderson幾乎每年都會推出聯名鞋款，像是經典Grid系列，或是之前發售的彩色漆皮系列、撞色毛絨系列，每每推出都引發潮人們的關注，在2019年初又帶來什麼新款式呢？這款「Run Star Hike」一改以往慣用的Chuck Taylor鞋底，而是採用厚底配色鋸齒狀鞋底，很吸睛！

Converse本身一直以來推出的鞋款，大部分都以經典、好搭為主，不過在Converse跟JW Anderson歷年來的聯名鞋款中，可以發現雖然每次大抵都是以Chuck Taylor的版型做為基底去設計，但是靈活運用異材質、跳色搭配或是圖案的變化，的確讓鞋款更加亮眼。

從這次款式的名稱「Run Star Hike」不難看出，鋸齒狀鞋底的設計概念便是取自Converse Run Star系列，不過鋸齒的寬度更大，前後段還用了不一樣的卡其色與藍色撞色搭配，另外還有厚底增高的效果！相當可愛，是實穿的白鞋卻有亮點！

巴黎時裝周上，JW Anderson也亮相了一雙鋸齒帆布鞋（下圖左），可見鋸齒設計似乎是這一季非常重要的元素。「Run Star Hike」已經在JW Anderson的官網上架，定價180美金，台灣發售則可能要等到2月。

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