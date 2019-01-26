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粗平眉OUT！新年就是要自然流星眉　讓五官更立體

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眉毛是每季整體妝容的趨勢重點之一，不論什麼風格的妝都必須配上合適眉毛，就算淡妝也能因為眉型而顯得亮眼，過時、雜亂無章眉，或是太粗、平、色澤不均等等，都可能毀了精心畫好的妝容。

▲▼ 不要再把眉毛畫的又粗又平啦！新年就是要自然流星眉（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 不要再把眉毛畫的又粗又平啦！新年就是要自然流星眉（圖／bella儂儂提供）

秋冬大勢眉型，已經由韓系的粗平眉，到現在的「流星眉」。

彷彿原生眉毛般，眉妝重點從原本強調眉毛粗度變為呈現柔和線條感，今年就是要讓眉毛瘦身才對。

這種百搭眉型，不同臉形都能駕馭得很自然又好看，無論妳天生的眉毛是屬於濃密雜亂還是稀疏淡薄，超好上手的自然流星眉，不需要超高難度的化妝技巧，就算對化妝還是菜鳥等級，也可以畫得很美呢！

▲▼ 不要再把眉毛畫的又粗又平啦！新年就是要自然流星眉（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 不要再把眉毛畫的又粗又平啦！新年就是要自然流星眉（圖／bella儂儂提供）

如同女星們的眉毛，整體呈現出相當柔和的線條感，並在眉尾處順出一個自然的彎度即可。

選對顏色順著毛流，勾勒出自然流星眉

▲▼ 不要再把眉毛畫的又粗又平啦！新年就是要自然流星眉（圖／bella儂儂提供）

顏色的選擇常讓妳困擾嗎？像1028眉好持色雙用細眉筆，以01淺棕、02暖棕、03灰褐三種最適合東方人的顏色，讓妳能輕鬆根據自己的髮色來選擇眉筆顏色。

▲▼ 不要再把眉毛畫的又粗又平啦！新年就是要自然流星眉（圖／bella儂儂提供）

自然清新妝感當道的秋冬，眉妝重點不在於粗或平，更不刻意勾出明顯「眉峰」，只要跟著自己的眉毛生長方向、五官來描繪，就能加深臉部的深邃立體印象，一定要下手輕，一點一點地填充，這樣出來的眉形顏色更柔和，層次感更好。同時切記要掌握髮色來挑選眉筆顏色做搭配。

貼心的1028眉好持色雙用細眉筆一口氣推出01淺棕、02暖棕、03灰褐三種顏色選擇，讓眉毛與髮色一致，不會有分道揚鑣的錯亂感。加上專為油性肌與稀疏眉設計，上色後不易掉色，即使手搓也不怕，更抗油耐汗不怕脫妝，讓影響整體時尚的眉毛始終持久有型。

運用深淺漸層畫法，描繪眉毛立體度

▲▼ 不要再把眉毛畫的又粗又平啦！新年就是要自然流星眉（圖／bella儂儂提供）

（1028眉好持色雙用細眉筆，極細眉筆ｘ錐形眉粉雙頭設計，1mm極細顯色筆頭，描繪自然蓬鬆如自己長出的偽真眉）

漂亮的流星眉眉色要濃淡適中，由眉頭漸層至眉尾，完美畫法是運用1028眉好持色雙用細眉筆，眉筆搭配眉粉方式描繪層次感，讓眉型擁有立體度。

首先用1mm極細顯色眉筆從眉中描繪眉尾，創造自然毛流並慢慢填充至和髮色搭配的深淺；再用錐形眉粉端淡淡地暈染眉頭。而眉毛較稀疏的人，也可使用眉粉填補眉毛空隙，運用微霧色條呈現自然感。最後的心機畫法一定要學起來：把眉筆端用直立方式，在眉頭做出空氣毛流感。

只有1028這次新推出的眉好持色雙用細眉筆才能完成，間接讓臉型更立體、鼻子也變挺，大幅提高臉型的立體度。

總結：挑對顏色，順著眉型的自然彎度，描繪層次與毛流感，眉毛對了，整個五官絕對大大加分呢！

以上IG圖片出處

IG帳號：el3el35200 、yu_chian1006yen.0204reta601022

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

美妝, 畫眉毛, 粗平眉, 自然流星眉, 裸妝感
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