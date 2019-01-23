屈臣氏、松本青最夯美妝是它！一次整理奉上4家藥妝店必敗

不論是陪我們從小長大的小屈、康是美，或是近期大舉進攻台灣的日系藥妝店Tomod’s、松本清和日藥本舖，藥妝店永遠是我們挖寶開架彩妝保養品的最佳好朋友！但你猜得到是哪些美妝品好用到稱霸全店登上年度熱賣排行第一名嗎？快一起來看看這些藥妝店的熱賣Top1到底是誰！

松本清Top 1：ARGELAN草本保濕植萃潤唇膏 （＃橙花香＆柑橘）

松本清最熱賣Top 1是來自松本清的獨創品牌ARGELAN，以天然、植萃，幾近100％自然物研發而成保養系列，包含有洗髮系列、基礎保養及功能性類別商品。其中，這款標榜99％天然可食用的護唇膏就是ARGELAN高人氣商品之一，尤其又以＃橙花香＆柑橘香調最受到歡迎。

ARGELAN 草本保濕植萃潤唇膏，＃橙花香＆柑橘，4g，NT$178。

屈臣氏Top 1：MISSHA完美濾鏡眼頰彩盤

榮登我們的好鄰居小屈最熱賣排行第一名的，就是屈臣氏獨家販售的MISSHA眼頰彩盤！這盤可當作眼彩、頰彩、修容等多元用途的眼頰彩盤，不只配色配得美翻少女心，還同時擁有霧面&珠光質地，可以隨性疊加、混色，打造多種不同妝容，在網上也是燒了一大片網友的心～

MISSHA完美濾鏡眼頰彩盤，共2款（No.3陽光蜜桃／No.4浪漫微風），NT$850。

Tomod’s 彩妝Top 1：FLOWFUSHI 極致升級MOTE魅力爆棚眼線液筆

這支眼線液筆已經可說是無人不知了吧～眼線液和睫毛膏都在網路擁有一大片好評的FLOWFUSHI，還沒引進台灣前就是大家去日本藥妝店的必買清單！

而這支傳說中的大和匠筆眼線液，是和有世界第一化妝筆之稱的「熊野筆」合作開發，全球首創八角型筆桿，更好掌握、不易手震能隨心描繪，毛質細緻，顏色飽和一次到位，不論在台灣或是在日本，最熱銷的都是能夠打造柔和大眼的棕黑色。

FLOWFUSHI極致升級MOTE魅力爆棚眼線液筆，＃棕黑色，NT$550。

Tomod’s 保養Top 1：Saborino早安面膜

這個紅遍日本台灣的Saborino早安面膜，人氣、討論度都超高，拿下熱賣排行第一名完全不讓人意外（笑）由日本知名保養大廠BCL出的這款超便利快速的早安面膜，早就是縮時保養、懶人保養界中的天后地位，風靡全日本後也在台灣掀起熱潮，熱賣到一年四季幾乎全年無休都暢銷！

60秒就能迅速完成潔顏＋保養功能，是快速出門前的好幫手，敷後上妝好服貼，妝容更精緻，更因應不同天氣及膚質，推出多種口味和功效可選擇，比如適合夏天用的清爽款、降溫酷涼款或是亮白、彈潤等。

Saborino早安面膜，32入，NT$575。（即日起～1／2 特價NT$466）

康是美Top 1：BURT’S BEES 蜂蠟護唇膏

在美國家喻戶曉的BURT’S BEES蜂蠟護唇膏，以純天然成份製造聞名，更暢銷全球，平均每秒賣出1支，甚至可說是每個人都一定都有用過一支的護脣膏！而蜂蠟護唇膏也是BURT’S BEES所生產的第一支保養用品，不只是BURT’S BEES最暢銷的經典單品，更是一支極其經典的護脣膏。

BURT’S BEES 蜂蠟護唇膏，4.25g，NT$200。

日藥本舖Top 1：Pelican馬油潤澤美膚皂

別小看這塊馬油美膚皂，它可是蟬聯5年日藥本舖的年度銷售冠軍，光是一年銷售量就可疊出6座101大樓，是默默大熱賣的隱藏版好物！

Pelican手工皂含有豐富自然營養素，尤其馬油是跟人體相近的油脂，富含高度不飽和脂肪酸，可無負擔的保養、調節皮膚機能，維持皮膚健康，且泡沫綿密、濃稠、有彈性，溫和不刺激的親膚質地，邊洗臉同時能立即保濕，洗後也不乾澀緊繃，適用於所有膚質。

Pelican馬油潤澤美膚皂，80g，NT$55。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

快加入片單！BBC推薦2018十大電影，唯一上榜亞洲片就是「它」

Tomod's年度10大暢銷保養品排行出爐！第一名好用到蟬聯冠軍



【2018大小事】美妝部落客真心話！少女人妻Alice的2018年度愛用清單大公開

