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村上隆背太陽花包現身巴黎時裝周　Porter卯起來推聯乘企劃

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@takashipom、@yoshidakaban.official

日本人人皆知的「吉田包」，也就是Porter Tokyo Japan，最經典的就是Tanker系列，今年剛好是Tanker系列35周年，Porter必定隆重企劃，在2019年初就宣布了三項聯名，村上隆更是在巴黎的時裝周時，搶先曝光了他與Porter的聯名包款，另外近期也將會推出Adidas聯名鞋款與BE@RBRICK玩偶。

▲PORTER聯名。（圖／翻攝自PORTER）

看看村上隆身上的兩個聯名包款，都是以他最著名的「太陽花」做為設計，不過這次少了以往的繽紛色彩，而是採用單一色的軍綠色，但就算是素色，也掩蓋不了太陽花的魅力，村上隆也表示春季就會推出，很快就會有販售消息。

▲PORTER聯名。（圖／翻攝自PORTER）

「Tanker」系列最主要的特色就是以美國空軍的飛行夾克MA-1做為設計概念，而最經典的就是他光滑的尼龍布料以及鋪棉，軍綠色與橘色的搭配更是保留了MA-1外套原先的設計，所以在慶祝「Tanker」35周年所推出的聯乘計畫中，都是以這兩個顏色搭配為主，相當具有代表性。

▲PORTER聯名。（圖／翻攝自PORTER）

除了與村上隆的包款重磅聯名之外，鞋款方面當然也不遑多讓，Porter找來了Adidas Originals推出了全新的Stan Smith，鞋面是軍綠色，鞋子裡則是橘色，採用異材質拼接，鞋頭的部分正是使用Tanker的尼龍布料，將會在2月2日時正式發售，定價￥18,000 日元。

▲PORTER聯名。（圖／翻攝自PORTER）

另外，許多人喜歡收集的BE@RBRICK公仔，這次也搭上了Tanker的周年企劃，Medicom Toy與Porter一同聯明推出了模型，用Tanker的尼龍布料做成公仔的外套，也同樣是用軍綠色搭配橘色線條，背後的拉鍊還可以隨時把它的外套脫掉、穿上，很可愛，將會於1月26日發售。

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關鍵字：

porter, porter tanker, 村上隆, adidas, BE@RBRICK, sage green
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