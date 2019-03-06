fb ig video ETtoday search mobile

工具人最多的星座女Top 5！雙魚要有人陪、射手容易讓對方會錯意

> >

▲工具人最多的5大星座女 。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

愛情中一個願打一個願挨，許多女生喜歡享受曖昧，不懂得如何拒絕，因此留下花心印象。以下就公開工具人最多的超夯5大星座女，男孩們筆記下來！

Top 5 射手座

射手女天生就是交際能手，到了任何新場合都會成為矚目焦點，話匣子一開就停不下來，習慣跟男生稱兄道弟。並且在剛認識時，射手女會給異性很好相處的感覺，容易讓對方會錯意。就算射手沒有想培養工具人，也會讓異性不自覺就對她付出，所以也就難怪外人會覺得射手女不簡單了。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 牡羊座

牡羊座的女生不自覺就流露小女人的溫柔氣息，所以靠近他們的男生，常常會想幫他們做事，也就養成了公主個性。不過個性熱情的牡羊座，把友情愛情分的很清楚，可不想和工具人進一步發展，只是覺得當朋友開心就好。

Top 3 雙子座

雙子座在愛情中絕對是高手，接近他們就會發現，你以為有可能進一步發展，其實她對大家都是這樣，你只是其中一個罷了。當你想要收心時，她卻總有辦法讓你能繼續投入，一旦墜入雙子的情網，真的難以脫離，欲擒故縱說的就是雙子了。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙魚座

雙魚離不開愛情人人皆知，他們投入的快速，抽離也快速，不過他們無法一個人生活，極度害怕孤獨，所以在空窗期絕對要有人陪。雙魚習慣用溫柔吸引對方，讓你不自覺付出，不過等到她有了更心儀的對象，或是想進入新戀情時，可能就不需要你陪伴了。

Top 1 天蠍座

如果說最懂得吸引男人，天蠍絕對不遑多讓，他們一舉一動都能夠讓異性神魂顛倒。並且天蠍心思很細膩，常常有脆弱不安的時刻，習慣在晚上找人談心，當你覺得她找你就是對你有興趣時，可能她正在為了別的異性所煩惱。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 運勢, 工具人, 愛情, 備胎
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

巴黎／34歲許瑋甯辣壓23歲Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來 「小妹妹有3情況」一定要內診　看婦科前2件事千萬不能做 用臉型選瀏海，自己剪也行　小紅書爆款「法式瀏海」瘦臉最快 工具人最多的星座女Top 5！雙魚要有人陪、射手容易讓對方會錯意 會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格 這「3類食物」別碰！穆熙妍管住嘴，年後成功甩肉2kg 巴黎時裝周／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面