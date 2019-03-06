工具人最多的星座女Top 5！雙魚要有人陪、射手容易讓對方會錯意

▲工具人最多的5大星座女 。（圖／翻攝自unsplash）

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愛情中一個願打一個願挨，許多女生喜歡享受曖昧，不懂得如何拒絕，因此留下花心印象。以下就公開工具人最多的超夯5大星座女，男孩們筆記下來！

Top 5 射手座

射手女天生就是交際能手，到了任何新場合都會成為矚目焦點，話匣子一開就停不下來，習慣跟男生稱兄道弟。並且在剛認識時，射手女會給異性很好相處的感覺，容易讓對方會錯意。就算射手沒有想培養工具人，也會讓異性不自覺就對她付出，所以也就難怪外人會覺得射手女不簡單了。

Top 4 牡羊座

牡羊座的女生不自覺就流露小女人的溫柔氣息，所以靠近他們的男生，常常會想幫他們做事，也就養成了公主個性。不過個性熱情的牡羊座，把友情愛情分的很清楚，可不想和工具人進一步發展，只是覺得當朋友開心就好。

Top 3 雙子座

雙子座在愛情中絕對是高手，接近他們就會發現，你以為有可能進一步發展，其實她對大家都是這樣，你只是其中一個罷了。當你想要收心時，她卻總有辦法讓你能繼續投入，一旦墜入雙子的情網，真的難以脫離，欲擒故縱說的就是雙子了。

Top 2 雙魚座

雙魚離不開愛情人人皆知，他們投入的快速，抽離也快速，不過他們無法一個人生活，極度害怕孤獨，所以在空窗期絕對要有人陪。雙魚習慣用溫柔吸引對方，讓你不自覺付出，不過等到她有了更心儀的對象，或是想進入新戀情時，可能就不需要你陪伴了。

Top 1 天蠍座

如果說最懂得吸引男人，天蠍絕對不遑多讓，他們一舉一動都能夠讓異性神魂顛倒。並且天蠍心思很細膩，常常有脆弱不安的時刻，習慣在晚上找人談心，當你覺得她找你就是對你有興趣時，可能她正在為了別的異性所煩惱。

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