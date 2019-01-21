偶爾微奢侈犒賞自己！台北4間風格餐館　這次就跟姐妹約這吧

不知道從什麼開始，不論是姊妹聚餐還是好友小聚，最後選擇的場所不外乎餐酒館、居酒屋或是酒吧，約定的地方總離不開「酒精」，好似生活與工作的壓力只有在微醺的時候才得以釋放，難道這就是成為大人的感覺嗎？

但對於編輯來說，選擇餐酒館作為聚會的地方，除了「酒」本身外還有另一層涵義，是象徵著開始有著穩定的收入，在平價的百元餐點之餘，偶爾可以犒賞自己吃些「微奢侈」的大餐！本篇編輯就要向大家介紹 4 間經由親身味蕾認證過、高貴不貴的特色餐酒館：

ALLEZ BISTRO 歐風愜意小酒館

首先第一間要介紹的 ALLEZ BISTRO 來酒館是編輯回訪了至少 3 次的超高 CP 值小酒館！在歐洲，人們經常和親友一同上小酒館，除了飽餐一頓外，也為閒聊一場，為小酌一下，因此餐廳名字取名 Allez （法文「來」和「加油」的意思），就是希望大家不論是在周間還是周末，都可以與親友一同聚餐同樂，為貧乏的生活加油打氣。

白天的 ALLEZ BISTRO 是有著大扇自然採光窗戶的明亮餐館，到了夜晚則會搖身一變放鬆的小酒館，好吃的餐點加上帶點美式裝潢所營造出的愜意用餐氛圍，使得這裡的晚餐時段座無虛席，要是沒有訂位，可就必須苦苦等候。

▲「大蒜蝦」也是編輯很愛的一道菜，香鹹的大蒜蝦配上麵包簡直人間天堂

「海膽燉飯與香煎北海道干貝」其濃郁的海膽滋味與飛魚卵海外完美融合，再搭上口顆粒爆漿的明太子和鮮嫩香煎干貝，這股好滋味一直都是 ALLEZ BISTRO 的招牌、每桌客人必點的經典菜色，也是編輯每次造訪都會選擇的餐點，雖然偶爾也很想嘗試一些新的菜色，但往往礙於用餐人數較少而作罷。

▲「主廚特選」超過 10 道以上菜色，圖片中的還只是的冰山一角而已啊！

沒想到這樣的心聲主廚聽見了！從去年 9 月開始，ALLEZ BISTRO 推出「主廚特選」，以每樣都來一點的少量多樣原則，打造一人 只需 800－1000 元的價錢，就可以吃到至少 10 道以上的菜色，舉凡和牛、剛剛提到的海膽燉飯還有法式甜點「蒙布朗」都可以吃到！

他們家除了加入莓果醬酸甜不膩的蒙布朗很好吃外，提拉米蘇也超級推薦，裡頭包含馬斯卡彭奶油、香草冰淇淋還放有橙香酥餅和咖啡果凍，非常好吃阿！

一小步 Un Petit Pas Bistro 新法式空間餐酒館

接下來的「一小步」，位在交通易達性相當高的東區，和先前永康街的「五味瓶」為姊妹店。一小步的裝潢非常的平實簡單，每到夜晚總會透出溫暖的黃光，讓人感到非常的舒適自在。其中以漁港直送的現流海鮮最為著名，喜歡吃海鮮的朋友絕對不能錯過！

一小步的餐點以法菜傳統味道當作基礎，每一道的擺盤都相當精緻用心，每回上桌總會讓人忍不住發出「哇～～」的驚嘆聲！多種元素的配菜使得餐點口感相當有層次，而且有別於一般餐廳，一小步主餐的蔬食配菜算是相當豐富，可以有效中和大口吃肉的膩感，像上圖（左）就選用日本水菜、櫻桃蘿蔔片還有櫛瓜片。

上面提到的五味瓶其實也是一間超級優秀的餐酒館，但很可惜日前已經結束營業！

豬跳舞 Dancing Pig 創新豬料理餐廳

第三間「豬跳舞」位於東區附近的國父紀念館，從捷運站 2 號出口出來後走路 5 分鐘就會到，主要販售「和豬有關」的一切料理，也是編輯回訪許多次的店家！經營至今大概有 10 年的資歷了，能夠身在美食林立的國父紀念館周邊，還成功存活下來這麼久，想必是一定有其厲害的地方。

尤其在去年，更是大規模翻新店內裝潢，一改從前的鄉村風，轉而以白色簡潔的外觀搭上質感大理石桌面，隨處還可見到可愛的小豬娃娃、抱枕等裝飾，吸引許多新舊客人朝聖品嘗。

這裡除了有各式創意「豬」料理外，「主廚特製肉慾拼盤」大份量的烤雞與肋排也是相當多人喜愛的菜色，香氣十足的烤雞搭配底下的雞汁一起入口，光想就讓人口水直流，一旁的肋排也是超「澎湃」呀！超級適合大家相揪一同大口吃肉、大口喝酒。

如果人數較少，也可以點選專為 2－6 人客製設計的分享餐或是上班族最愛 200 元有找的商業午餐，儘管便宜但美味程度完全不減，更佛心的是店家服務到位卻「免收服務費」的貼心心意。

上圖（左）的鹹豬肉蛋黃麵，濃郁口感完美附著在麵食上，編輯覺得超級好吃！

La mole 義式鄉村風餐酒館

最後一間 La mole Taipei 是曾得過紅蝦評鑑，由義大利主廚 Simone 一手打造的義式餐館，希望能夠呈現最道地的義大利菜給台灣的民眾，因此所有餐點的麵包及麵條均採用台灣麵粉手工製作，講究細節一點也不馬虎。擺盤雖粗曠簡單，但卻更加能夠展現鄉村家常菜，回歸餐點的本質。

La mole Taipei 除了有室內用餐區外還有室外座位區，當天編輯用餐時，就見許多組外國客人坐在外頭暢聊、享用美饌呢！

有別於一般常見的義式料理， La mole Taipei 的餐點全由主廚 Simone 設計，結合台灣在地好食材，將家鄉的好滋味忠實重現，像是地中海經典的開胃菜哈蜜瓜生火腿，採用台灣香甜的哈密瓜，兩者搭配起來鹹甜的好滋味讓吃過的人永生難忘。

另外 La mole Taipei 的提拉米蘇也很特別，是以一層馬斯卡彭起司、一層手指餅乾、一層馬斯卡邦起司、再一層手指餅乾交疊製成，所以味蕾感受的層次非常豐富，且馬斯卡彭起司的口感相當細緻，如果你是提拉米蘇愛好者，一定要來上一塊！

不僅主廚 Simone做事認真可愛，編輯覺得闆娘也超氣質，介紹服務的態度更是一流呢！

以上所介紹的 4 間餐酒館，基本上都有推出適合小資上班族群的商業午餐，豐富的套餐搭配主餐，每間的價位大約落在 500 元至 1000 元不等，實在是非常划算！就算不是慶祝、約會，偶爾也可以來享用佳餚，好好犒賞自己一番！

小提醒：部分餐點為編輯當時用餐之圖片，隨著時令季節不同店家可能對菜色有所調整，詳情請參閱各間餐廳最新菜單。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。



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