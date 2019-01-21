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志玲姐姐化身帶貨女王　網友：美到整個選擇障礙

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▲▼林志玲成為Guirgio armani帶貨女王 。（圖／翻攝自IG）

▲這款柔霧唇膏才推出就討論破表。（圖／翻攝自instagram@chiling.lin）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Giorgio Armani的唇膏一向勸敗，品牌這次推出全新柔霧唇膏，請到志玲姐姐成為唇膏大使，更讓人氣推到最高點，日前她在IG上試色放火，網友都被燒到不要不要的，她點名的3個推薦色，據說已經賣到快斷貨！

▲▼林志玲成為Guirgio armani帶貨女王 。（圖／翻攝自IG）

▲塗上紅唇讓整體造型一秒變時尚。（圖／翻攝自instagram@chiling.lin）

Giorgio Armani 全新推出「奢華訂製柔霧唇膏」，霧感乳霜質地，一抹舒適滋潤，展現極霧零唇紋的飽和唇色，全新15款致命美色，更完美展現亞曼尼女人主掌性感誘惑的自信女人味。品牌這次邀請林志玲擔任「柔霧唇膏大使」，完美詮釋「我吻 我征服」的自信性感態度。

▲▼林志玲成為Guirgio armani帶貨女王 。（圖／翻攝自IG）

▲▼林志玲成為Guirgio armani帶貨女王 。（圖／翻攝自IG）

▲她分享唇膏色號真的太美，好難選擇。（圖／翻攝instagram@chiling.lin）

而志玲姐姐在IG上試的#201、#403、#102，分別為番茄紅、酒紅、裸粉，經過她的加持，這3個熱門色可說賣翻，除了顏色美，絲滑綿密的乳霜質地，一抹於唇就能使唇紋瞬間隱形，消光的精品包裝，搭配品牌經典的紅黑設計，低調又帶點奢華，網友還特別幫柔霧唇膏取了「小紅帽」唇膏暱稱。

▲▼ GIORGIO ARMANI唇膏 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇膏 #403 售價 1,250元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

林志玲, 唇膏, giorgio armani
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