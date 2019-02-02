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超實用紅包行情表！長輩要比去年多　這些數字絕對別包

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▲▼▲紅包,財運,金元寶。（圖／CFP視覺中國）

▲過年別忘包紅包感謝一年父母的辛苦，還有近一個月快抓緊預算吧。（圖／CFP）

編輯／借借

春節即將來臨了，紅包禮數自是不可少，家人團聚給個紅包要能圓圓滿滿，尤其針對祖父母與父母，要表達這一年照顧的心意，切記不能比去年少，至少要持平，此外紅包金額依照親屬關係而有不同，再加上不能包單數、3000元不可包之外的禁忌，應該怎麼包、包多少才不失禮？這裡全部告訴妳。 

紅包、紅包袋、過年、春節（圖／本報資料照）

▲紅包金額數量有些有禁忌，過年時要注意。（圖／資料照）

紅包禁忌
一般人都知道過年紅包錢不可包單數，包括尾數是100、300、500等，但其實整數3,000元的數字，在傳統上也算是「單數」，雖然3000這數字能被2整除，但主要是非零結尾的「3」是單數，所以通常用於喪禮，同理5,000元、7,000元與9,000元也一樣。

此外針對長輩的紅包，要謹記去年給的金額，今年至少要「持平」，只能年年給多不能少，而且，不要拿過期的紅包袋，像是狗年的紅包袋就別用了，也不要拿用過的紅包袋來包。

由小至大分對象
過年包紅包從小至大數字依序是200元、600元、1,000元、1,200元、1,600元、2,000元、2,200元、2,600元、3,600元、6,000元、6,600元、10,000元、16,000元。然後依對象與交情進行調整。

祖父母－3,600元、6,000元、6,600元或以上
父母、公婆－6,000元、6,600元、10,000元或以上
自己小孩－2,200元、2,600元、3,600元或以上 
親友、好友小孩－1,000元、1,200元、1,600元
同事、鄰居小孩－200元、600元

▲▼▲紅包,財運,金元寶。（圖／CFP視覺中國）

▲雖然有大概行情表，但還是要依照實際收入狀況量力而為。（圖／CFP）

長輩紅包可按比例
上述行情表需依照個人經濟狀況，若針對社會新鮮人跟打工族，則可按薪資比例給紅包，量力而為即可，基本上父母紅包金額，可用月薪1／10或2／10比例考量，較符合實際狀況。

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關鍵字：

春節, 農曆年, 農曆新年, 紅包, 包紅包, 金額, 行情表, 2019, 禁忌, 豬年
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