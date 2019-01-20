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36公尺高KAWS娃娃抵達台北！林俊傑穿Dior聯名獻唱，上萬人擠爆搶看

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編輯／Duke　圖／品牌提供、翻攝自林俊傑、KAWS IG

《KAWS:HOLIDAY》於1／19正式登陸台北，一個巨大的KAWS娃娃「COMPANION」就坐落於中正紀念堂正前方，吸引上萬人到場朝聖，並邀請到歌手林俊傑為開幕式獻唱，與設計師KAWS、策展人SK Lam一同參與這場潮流盛宴，展覽期間為1／19～1／27，趕快到中正紀念堂一睹巨大KAWS娃娃的風采吧！

▲KAWS中正紀念堂。（圖／品牌提供、翻攝自林俊傑、KAWS IG）

將近10層樓高、36公尺的「COMPANION」娃娃為KAWS至今最大型的藝術作品，目前已抵達中正紀念堂正前方，許多民眾在昨（1／19）日下午3點就到場目睹充氣過程，於晚間6點開賣的KAWS台北站限定商品也引發排隊人潮，有成千上萬的民眾迎接KAWS的到來。

▲KAWS中正紀念堂。（圖／品牌提供、翻攝自林俊傑、KAWS IG）

▲KAWS中正紀念堂。（圖／品牌提供、翻攝自林俊傑、KAWS IG）

而到晚間6點時，林俊傑穿著全套Dior Men Kaws為台北站開幕獻唱，粉色衛衣、黑色長褲上點綴有「XX小蜜蜂」設計，腳穿KAWS x Air Jordan 4聯名鞋款，並在衛衣中搭配襯衫，走一個學院休閒風，接著與設計師KAWS與AllRightsReserved策展人SK Lam一同導覽巨型充氣娃娃與限定店，過程中KAWS與SK Lam再次提到了台北限定T以「小籠包」當作設計的靈感來源，連販賣的KAWS盤子都是用來裝小籠包的呢！

▲KAWS中正紀念堂。（圖／品牌提供、翻攝自林俊傑、KAWS IG）

▲KAWS中正紀念堂。（圖／品牌提供、翻攝自林俊傑、KAWS IG）

當天沒有參與到這場潮流盛會的朋友們也別擔心，因為展期將持續至1／27，還有機會目睹巨大「COMPANION」娃娃的風采，而限定店的商品則是售完為止，另外在台北新光三越信義新天地A11館也有Dior x KAWS聯名快閃店，能與可愛的粉色BFF人偶合照，台北的朋友又多了兩個潮流聖地啦！

▲▼DIOR Men A11快閃店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲DIOR Men A11快閃店前方的BFF雕像。（圖／記者林敬旻攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

KAWS, KAWS:HOLIDAY, 林俊傑, COMPANION, 台北, 中正紀念堂, Dior
fashion.net

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