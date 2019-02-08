想增溫二人感情　2019年旅行計畫這樣做

▲新一年的旅行計畫，做一下改變比去年更好。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

新的一年來臨了，或許你心中已經開始盤算著與另一半出遊的旅行計畫，然而要如何比這些時光變得比去年更特別呢？旅行這件事就像是異空間的考驗，情侶總是能在期間看出一些對方特別的性格，想要留下2019更珍貴的回憶，請把這些要素放到旅行計畫中試試看。

啟程前，一起安排行程

很多情侶在旅行前，都是交由另一半主導所有行程，其實兩個人一起安排行程，會讓整體的回應更緊密，也能透過討論，更瞭解對方真正喜歡什麼，像是「你想要去哪個景點」，就能明白哪一種旅行他最喜歡，逛街採購、登山踏青、文青風格等昭然若揭。

▲一起討論、安排行程，感情更加溫。

整個旅途把手機切成飛航模式

既然去到了自己平時以外的生活圈，就要讓心真正飛出去，不要再接平時好姊妹的電話，談論在家附近咖啡廳就能說的瑣事，將手機切成飛航模式，不要理會不重要的網路訊息，好好的享受一個「只有對方」的旅程，那些片刻都有可能成為難忘回憶。

做一次冒險

冒險是旅程中重要的元素，它能讓你在腦中留下記憶，比你在街頭拍下的網美照更加深刻，到當地嘗試一到你沒聽過的菜色，或是從沒試過的食材，食物總是最方便冒險的第一步，或者安排當地特有的體能活動、文化表演或是課程，真的會讓你們印象深刻。

▲冒險一回讓記憶更深刻。

花時間好好漫步

與其急著踩點、趕著自己早已做好充足功課的行程，不妨花一個下午的時間，在具有當地風情的街道或美景景點，伴著對方放下時間，好好漫步，體驗旅遊的悠閒，或許某些心底話就會脫口而出，成為一個獨特的回憶。

▲行程不要太滿，安排一點悠閒。

安排一間當地最知名的餐廳

創造自己的「旅遊記憶點」是很聰明的，若真不知道要選擇哪個或怕對方不喜歡，直接安排一間著名餐廳是最安全作法，不但能品嘗到當地特色，也能完美融入行程中，最重要的是能好好坐下來聊天，發掘驚奇。

▲找間當地的特色餐廳，感受一下。