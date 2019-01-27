總要加班才能把事情做完？　拖垮工作效率的5個壞習慣

▲是否覺得每天沒做幾件事，時間就過去了?（圖／pakutaso）

編輯／借借

一大早起床上班打卡，面對多如牛毛的工作，即便認真處理，卻發現沒完成幾件事，又即將進入黑夜，導致不停加班犧牲私人時間，還要被上司質疑工作不力，過年前要完成的是超級多，究竟時間都跑去哪？查查是否有以下壞習慣，讓你工作成效不彰。

▲時時刻刻都在回郵件，難免會耽誤工作。

一整天都在回訊息

電子郵件、LINE、電話簡訊、桌上留言，大大小小的訊息排山倒海，光是一一回覆就佔掉超多時間，若想提高效率，除非是非常緊急的事情，先做完手邊的工作再回訊，別讓零碎的訊息切割工作程序，自然會影響效率。

接電話

說實在電話是最有效率的溝通方式之一，雖然能更快傳遞訊息，但也最容易打擾當下在做的事，若手邊工作很重要，建議使用過濾模式只接重要電話，不然很容易分心不說，甚至還會轉而去忙別的支線，導致兩邊都無法完成。

▲跟同事聊天看社群網站，自然會影響工作。

跟同事打屁、看社群網站

在職場當然有時要輕鬆一下，增進同事感情與和諧氣氛，但有時要適可而止，因為每個人都有要做的任務，社群網站也一樣，完成工作再去回也不會太遲。

▲幫助同事是好事，但要點到為止。

協助同事

當然與同事互相幫忙是正常的，但每個人還是有各自的要務，花一點時間幫助別人很好，但切記不要幫的太徹底，連自己的事情都做不完。若同事有事相求，記得先衡量自己今日的工作，並在幫忙前先說明「我有1小時可以幫忙」、「我需要先忙完這件事，請你等一下」。

▲利用筆記或清單先組織每日的工作，不要想什麼做什麼。

未組織每日的工作

建議在前一日或者在每日通勤時，組織一下今日的工作任務，並確認行程表，排出先後順序，使用清單、筆記等作輔助，讓大腦先組織，一到達公司就能開始工作，而不是還要清醒一陣子再慢慢思考，說不定一上午都浪費在這。