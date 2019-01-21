Georg Jensen最醒目配件在台開賣　走到哪都有型有款

▲Georg Jensen INFINITY行李箱在台開賣 。（圖／北歐櫥窗提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許金屬行李箱總是掠取你的目光，如果你還在考慮品牌，也許你該看看Georg Jensen最新在台開賣的「醒目配件」，這是一款象徵「無限」的鋁鎂合金行李箱，帶它往哪裡去是你的決定，但它絕對會讓你走路有風。

Georg Jensen的飾品與居家產品都令人激賞，因為他們總能在極簡中，創作出絕不無聊且和諧的新意，INFINITY 系列靈感來自該品牌經典的袖釦設計，以視覺強烈的「X」符號表達無限的概念，象徵橫越世代、延續百年的裝飾美學。

▲低調卻不無聊，充滿斯堪地那維亞風格。

而自家特色也沿用在該產品上，以材質的拼貼卻整體相互融合，沒有任何突兀的設計，欲減少因碰撞導致破損的箱體鋁鎂合金護角，線條與顏色都融入箱體外觀，銀黑相間的靜音輪是外觀唯一的圓，與上方的卯釘相呼應，可360度旋轉拖拉不費力。

採用雙重鎖固定契合而非拉鍊，合乎某些消費者的需求，加上自家設計的旅行配件來搭配，我想這是一款最醒目的Georg Jensen配飾了，它能讓你整個旅行都充滿質感光環，現已於台灣地區上市，北歐櫥窗售價28,800元，提供黑、銀兩色可選擇。

▲Georg Jensen相關旅行用配件。