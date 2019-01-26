席夢思床墊4萬有找　席伊麗滿萬送千　新春換床墊時機正好

▲新春床墊促銷，席夢思入門款Agatha艾格莎39,999起。（圖／席夢思提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為將來臨的豬年能更有精神，提升生活品質，美國熱門床墊品牌席夢思與席伊麗，也紛紛針對新春採購需求，推出旗下商品特惠，折扣幅度直逼百貨周年慶，席夢思推出入門床墊Agatha艾格莎系列特惠，折扣近2萬元；席伊麗則推出指定床款7折，並加送微波爐等小家電優惠。

近年民眾對於睡眠品質愈來愈注重，對於床墊等採買預算增加，且知名床墊品牌也推出較親民的入門價，雖然居家市場在近年不算景氣，但床墊銷售始終有一定水準，春節檔期為年度3大檔期之一，品牌也祭出較有可看性的折扣。

▲新品璀璨雪林頓系列152x190cm原價107,000元，特價69,999元。（圖／席夢思提供）

席夢思即起至2／17推出「好禮成雙」新春專案，購買特定雙人床墊，除特價之外再加送美眠枕巾，入門款Agatha艾格莎原價58,000元，特價39,999元；主打頂級旅館使用的Dream Hotel星級美夢系列，原價84,000元，特價49,999元；Dornier Plush朵琳原價66,700元，特惠價45,999元。保潔墊、枕頭與寢具等其他周邊商品，也推出7折優惠。

▲新品星級美夢系列152x190cm原價84,000元，特價49,999元。（圖／席夢思提供）

席伊麗則針對新春期間，即起至2月底，推出指定床款7折、再享滿萬送千優惠，另外加贈市價3,000元活力枕，以及價值1,200元的平面式保潔墊，並依消費金額，加送除蟎機或微波爐等小家電；皇冠系列床墊也祭出85折，也享滿萬送千，並加贈萬元寢具提貨券。

▲Sealy席伊麗皇冠系列床墊，也推出85折優惠。（圖／席伊麗提供）