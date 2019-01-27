《花不棄》林依晨嫩回18歲！2招學會「逆齡少女感」穿搭

由林依晨主演的古裝劇《小女花不棄》終於開播，林依晨事隔 5 年後再次拍攝古裝劇，讓粉絲非常期待！果然一開播六天就創下超高流量，甚至超越《延禧攻略》的記錄！林依晨有「零負評女神」的美譽，無論是私下穿搭或是出席大型活動時的打扮都偏向簡約風格，形象親民，渾身散發鄰家女孩的氣息，難怪深得人喜愛！



林依晨在《小女花不棄》首集以小乞丐造型現身，她穿上破爛的古裝服依然十分可愛俏皮，果然只要有顏值就能駕馭所有造型！

林依晨在劇中有不好和狗狗對戲的畫面，雖說動物是最難以控制演員之一，但林依晨似乎和動物相處得十分融洽。她還搞笑地模仿狗狗的神情和動作，更被網友大讚是最沒有架子的模仿達人！

林依晨穿上天藍色的古裝造型顯得小家碧玉，在可愛頭飾點綴下更顯年輕。

林依晨在劇中造型多變，穿上粉紅色古裝更是充滿少女感，完全看不出她比男主角張彬彬大 11 歲！

林依晨長相清新甜美，現在的她比以前清瘦，少了 baby fat 看上去更加有女人味。

林依晨的帽子造型



林依晨私下穿搭風格非常接地氣，簡單樸素，就像是我們身邊都會出現的朋友那樣。而帽子是她的出遊必備品，有防曬功效之餘又能輕易提升時尚造型感。林依晨以黑色紳士帽配搭圓框眼鏡，充滿英倫味，即使造型簡單又素顏上陣，依然渾身散發星味！

紳士草帽洋溢著渡假氣息，簡單搭配白 tee 寬褲輕鬆打造率性造型，包包則可以選擇帆布袋，統一造型的休閒感。

林依晨以咖啡色毛領大衣搭配黑白長裙，再戴上個性的皮革軍帽增添造型感。

林依晨和老公的個性和打扮都偏向低調隨性，簡單的牛仔褲+一件質感的大衣，最後再用毛帽增加造型感，每個女孩都可以學起來。林依晨曬恩愛也只會放老公的背影照，但是就足以感受到他們夫妻間平淡溫馨的相處之道。這種羔羊毛領的大衣是林依晨在冬天穿搭的最愛，經常可以看到她穿著出街。

這件紅白橫條紋上衣的肩膀位置有鏤空設計，平凡之餘帶點設計感。

牛仔連身裙超減齡！如果想突顯腰身可以加上皮帶，打造出線條美。

一件基本款的襯衫，加上一條牛仔褲，幾乎每個人衣櫥裡都有的兩樣單品，林依晨私底下就是這樣隨性簡單，難怪我們愛她！

林依晨的優雅造型



林依晨俏皮活潑的形象深得人喜愛，尤其是《惡作劇之吻》裡傻妞的角色更是經典。隨著時間和經歷的累積，林依晨比起年輕的時後多了一份成熟魅力，穿起紫藍色外套再盤起帶點凌亂美的髮髻，十分大方優雅。

儘管是出席正式場合，林依晨的穿衣風格依然保持著一貫的簡約。這條白色連身裙設計簡單，以透視裙擺營造微性感氣場，裙子上的波浪紋增加層次感。

文／柯夢波丹 圖／微博

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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