月光族救星！　理財達人親授「50／30／20原則」存出一桶金

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明明薪水不低，但每到月底、發薪水前，戶頭數字總是少得可憐，甚至連1000元都領不出來？這樣的慘狀千萬別帶到新的一年！快學國外一位理財達人，光用「50／30／20原則」，過著有品質的生活，還能存出一桶金，是不是超該筆記？

▲新的一年就別當月光族啦！（圖／CFP）



據《每日郵報》報導，理財顧問Canna Campbell傳授在13個月內存下3.6萬美金（約台幣110萬）的秘訣，首先要把所得、收入用百分比做劃分，「先計算出每天維持生活的必要支出、額外支出。」

▲所得先進行百分比劃分。（圖／Pexels提供）



她提出「50／30／20原則」適用於大多數人，所得的50%拿來繳納必要開銷，像是房租、帳單、貸款、飲食與交通費；30%是娛樂開銷，買衣服、看電影、聚會大餐都在此項目內；最後20%則要存起來，並轉到另外一個帳戶裡。

▲用多個帳戶管控資金流動。（圖／Pexels提供）

至於要轉進哪裡？Canna Campbell認為每個人都要有3個帳戶。第一個是「日常帳戶」，用以供給每個月、每週、每日的開銷；第二個是生活帳戶，專門拿來繳納每季度或年度的費用，也可放些應急的資金；第三個則是財務目標帳戶，是扣掉其他兩個帳戶所需費用後，全額就都該存進來。

▲沒錢就減少娛樂開銷吧。（圖／Pexels提供）

不想常常處於窮困的處境，除了開源之外就得「節流」，她表示：「雖然很痛苦，但每天都要檢查餘額，若發現快沒錢了，就進行『財務減肥』，去除過多及不必要的需求與消費習慣。」

▲快點一起養成儲蓄好習慣。（圖／Pexels提供）

而雖然以台灣的薪資水平來說，不太可能13個月存出一桶金，但照著她的理財原則，謹慎管理自己的收入與支出，絕對能擺脫月光族，並朝著小資族的方向邁進。

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