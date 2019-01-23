Dappei／尾牙、春酒穿搭攻略！小洋裝很優雅、套裝最顯瘦

文字。 圖片／Dappei

年末又是各公司尾牙之際，不知道大家都抱持著什麼樣的心情參加尾牙？除了永遠不會獎落我家的獎金、彷彿便當菜讓人食不知味的桌菜、長官政治節目般無趣的演講以外，在尾牙上爭奇鬥艷也是件重（麻）要（煩）的事兒！別小看尾牙穿搭一事，這裡面可是包含深似海的學問，以下這些潛規則請用揮毫寫下貼床頭！

1. 最基本的就是你至少要看起來有打扮過，以示對公司的尊重。

2. 就算你天生隨便打扮就魅力四射，也絕對不能比主管厲害搶了他的風采。（如果你還想好好過日子的話）

3. 針對公司產業挑選適合的服裝尺度，如果公司風氣偏於保守，過分暴露就容易引起側目，說不准還會引起其他女性的閒話，但如果是新創產業對尺度接受度相對就高，可以穿設計感強或較性感的服裝。

說得頭頭是道，當然也要為大家整理尾牙穿搭筆記，首先掌握這些大方向後，再去依照公司風氣為單品做挑選，輕輕鬆鬆度過那幾天！

【緞面】

緞面一直都是「低調的華麗」代名詞，它不若亮片這麼高調，卻同樣能達到亮眼的效果，就算是包緊緊的緞面襯衫，還是會讓你舉手投足都充滿嫵媚，但緞面比較適合置入在穿搭中某一單品，整身緞面就略顯隆重了。

【小洋裝】

如果你真的不想花心思在尾牙穿搭上，那麼小洋裝就是尾牙穿搭的安全牌，小洋裝私心推薦「裸色系」，只要不說話（？）就會自動散發出優雅氣質，如果喜歡較有存在感的顏色，那麼開運的紅色或是清新水藍都很值得納入考慮。

若覺得穿洋裝很彆扭，可以穿上皮外套、西外來平衡過量的女人味，穿不慣高跟鞋的女孩也可以踩上裸靴、長靴加強帥度，取代走兩步就拐腳的高跟鞋。

款式方面，若想小露性感，平口跟露背都可以為您服務，若又是合身剪裁就是暴衝的性感了，但如果只想安分守己的話，有領子的洋裝就能夠讓你看起來正式又知性。

【套裝／連身】

穿套裝參加尾牙是絕對沒有問題的，但首要就是一定要避免平常上班的套裝。套裝也是懶人福音，加上通常尾牙會在冬季，不想穿小洋裝冷吱吱的話，套裝可以讓你塞很多衣物又藏暖暖包。

套裝有個大重點是內搭「不要再穿有領子的上衣」避免過於正式像是要去做提案，樣式可以選擇經典又復古的條紋及格紋，飽和色系則會讓你時髦氣息不脛而走，要是害怕穿上高跟鞋又會讓整體走偏，或許可以嘗試短靴跟休閒鞋混搭，降低一板一眼的危機。

最後，不管你最後選擇哪種類型的穿搭，記得都要善用「配件」增加細緻度，耳環、項鍊等飾品、腰帶、領巾，都可以讓你的整體穿搭更加完善！

Dappei 結語：

在職場上，不同場合穿合宜的穿搭其實是很重要的功課，許多老闆都會以此觀察員工是否懂得看場合，所以尾牙其實不可輕忽！雖然尾牙抽到大獎的機率微乎其微，但認真打扮一下讓同事看到自己不同以往的那一面也是不錯的！而且這樣就有藉口買新衣服啦（？）

文字編輯：Sofie

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