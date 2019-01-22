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地表最堅固！Rimowa推出iPhone手機殼　經典坑紋就像縮小版行李箱

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編輯／Ann 圖／翻攝自RIMOWA官網

德國精品RIMOWA堪稱「行李箱之王」，外型的凹凸金屬坑紋更成為品牌歷久不衰的經典。對RIMOWA感興趣，卻不想換行李箱的你，現在多了一個新選擇。Rimowa 官方正式宣佈推出鋁合金「iPhone 保護殼」，宛如縮小版行李箱，立刻引起熱議。

▲RIMOWA。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲RIMOWA推出鋁合金 iPhone 保護殼。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

Rimowa 此次推出的 iPhone 保護殼，使用鋁合金打造而成，當然外型依舊是經典的凹凸坑紋造型，仿佛行李箱一樣的堅固，堪稱「地表最強手機殼」。

▲行李箱。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲行李箱。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲RIMOWA iPhone 保護殼推出銀色以及粉紫色。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

並且還印有 Rimowa 全新的花押字LOGO，保護殼內部則使用緩衝的TPU 材質。與 RIMOWA的標誌性手提箱相匹配，提供良好舒適度，同時有助於保護手機，免受在旅途中可能發生的磨損和劃傷。在顏色也相當多元，推出經典銀色和可愛粉紫色，滿足不同需求的你。

▲RIMOWA。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲RIMOWA手機殼支援iPhone XR、XS、XS Max 機種。（圖／翻攝自RIMOWA官網截圖）

目前型號僅支援iPhone XR、XS、XS Max 機種，感興趣的朋友們可以到香港 RIMOWA 專門店、官網購買，定價為各 $750 港元（約NT$3,000），算是手機殼中的貴族，不過比起Rimowa行李箱已經親民不少了。

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關鍵字：

德國, 精品, RIMOWA, 行李箱, 手機殼, iPhone, 保護殼
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