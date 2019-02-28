最容易吸引渣男的星座女Top 5 ！雙魚太好哄、天秤付出無所求

▲最容易吸引渣男的星座女。（圖／翻攝自unsplash）

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俗話說人生中總會遇到幾個爛男人，不過身邊的這幾個星座女，卻好像「渣男吸收器」，離開一個遇到下一個，到底是為什麼？以下就公開，最容易吸引渣男的星座女Top 5 ！

Top 5 雙子座

雙子座的女生天生就喜歡壞壞的男孩，對她們來說擁有致命吸引力，因此乖乖牌反而追不到他們。並且雙子女總覺得，人要活在當下，對方渣不代表不會回頭，說不定相處久了他就能回心轉意，回到自己身邊。給他們無數次的機會，不過一切還是太單純了，渣男就是渣男。

Top 4 牡羊座

牡羊座絕對是渣男的菜，因為天生的女人味，加上比較獨立的個性。在一起之後，不會去約束對方，還是習慣一樣獨立的生活。這一點是渣男最愛的特質，並且牡羊總是覺得任何事都不要想太多，正是這種少根筋的個性，吸引無數渣男靠近。

Top 3 天秤座

大家應該常常聽到天秤座女生遇到渣男的遭遇，其實問題就出在，天秤女柔軟、愛好浪漫的個性，只要遇到了心儀對象，就習慣把自己的一切都交付給他們，無止境的依賴對方，心甘情願送飯跑腿。付出再多都不求回報，總是寵壞了另一半，就算本來不是渣男，也很有可能變身。

Top 2 雙魚座

雙魚座離不開愛情的柔軟個性，總是分不清對方是不是好的人，只要習慣相處，就不願意放手，這種個性反而害了自己。其實對方的心早就不在妳的身上，卻還是心甘情願欺騙自己。而且天生對甜言蜜語沒有抵抗力，想鬆手時，一句話又讓你暈船。

Top 1 巨蟹座

巨蟹女是很單純的星座，在愛情中，即使對方沒那麼喜歡妳，也總是欺騙自己。哪怕周圍所有朋友都知道那是渣男，卻還是心甘情願保護著對方，甚至想跟他走入人生下一個階段。並且賢妻良母，好哄好騙的個性，總是讓渣男不想放手。

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