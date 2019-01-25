fb ig video ETtoday search mobile

日本星巴克情人節系列被愛心包圍　保溫杯、隨行卡讓你告白必勝

> >

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

編輯／Ping　圖／翻攝自starbucks.co.jp

一月即將進入尾聲，隨著二月的到來不只有春節，還有充滿粉紅泡泡的情人節～日本星巴克推出一系列情人節主題商品，從出門必備的環保杯、涼水杯，到超實用的儲物罐，整個系列都被愛心包圍，不管是要告白還是送給另一伴，絕對可以讓對方感受到你滿滿的愛意！

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

＃情人節主題系列商品

趁著即將到來的情人節，星巴克搶先推出可愛的情人節系列，一共有９款，從保溫杯、涼水杯到馬克杯、儲物罐，每一款的瓶身上都有滿滿的愛心點綴，絕對能讓心上人感受到你濃濃的愛。

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

實用的儲物罐，不論是要放入糖果餅乾，還糕點類的點心都非常適合，也可以放入茶包、咖啡包等，搭配同系列的馬克杯，在下班後來一杯溫暖的飲品，放鬆疲憊的身心。

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

＃情人節主題隨行卡（成套隨行卡）

星巴克經常會推出限定主題的隨行卡，這次也特別推出成套隨行卡，兩張卡面上分別是一男一女，如果將卡片靠在一起，就能看到一對情侶享用著咖啡～如果你與另一伴都是星巴克迷，那怎麼可以錯過這甜蜜蜜的系列呢。

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

同場加映

＃情人節限定飲品杯

除了以上提到的情人節系列商品，星巴克在飲品背上也下了心思，將側邊的標記欄設計成愛心，讓你在喝星巴克飲品時，也可以感受到滿滿的情人節～或是在冷冷的冬天裡，拿著裝有溫暖飲品的愛心杯子，交給喜歡的他，也一定可以成功擄獲芳心。

▲日本星巴克。（圖／翻攝自日本星巴克官方網站）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星巴克, 情人節, 2019, 情人, 戀人, 主題杯
fashion.net

熱門文章

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

巴黎高訂周／DIOR「時尚馬戲團」　奇幻小丑也很仙

理科太太衰捲風暴　「不克出席」LOEWE時尚趴

高訂周／GIVENCHY巨大蝴蝶結背包超夢幻

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

林宥嘉白襯衫「長度過膝蓋」　自稱：親民擔當！

Jo Malone首推新年限定版　英國梨與小蒼蘭華麗變身

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

梁洛施紙片身材　來台挺Georg Jensen　

ET Fashion

推薦閱讀

5大星座2019財運旺到爆！獅子容易中大獎、金牛年終很滿意

走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數

64歲法國阿嬤代言泳裝！維持少女身材靠20年來每天堅持做一件事

李聖經「瘦腿」秘訣就是不忌口　無痛減肥菜單釋出，連宵夜都照吃 New Balance新鞋藏4大秘密！　征服路跑就靠它 註定成為「男友狗」星座Top 5 ！處女無私奉獻、第一名為愛情犧牲朋友 小腹凸凸是因為愛喝冰飲、少運動　3種凸肚類型用對方法才會瘦 12星座2019感情運！雙魚遠距離戀愛不穩定、金牛與意料之外的人在一起 日本星巴克情人節系列被愛心包圍　保溫杯、隨行卡讓你告白必勝 十年挑戰全是回憶！「偶像劇花苞頭、超厚瀏海」妳留過哪一種？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面