日本星巴克情人節系列被愛心包圍　保溫杯、隨行卡讓你告白必勝

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一月即將進入尾聲，隨著二月的到來不只有春節，還有充滿粉紅泡泡的情人節～日本星巴克推出一系列情人節主題商品，從出門必備的環保杯、涼水杯，到超實用的儲物罐，整個系列都被愛心包圍，不管是要告白還是送給另一伴，絕對可以讓對方感受到你滿滿的愛意！

＃情人節主題系列商品

趁著即將到來的情人節，星巴克搶先推出可愛的情人節系列，一共有９款，從保溫杯、涼水杯到馬克杯、儲物罐，每一款的瓶身上都有滿滿的愛心點綴，絕對能讓心上人感受到你濃濃的愛。

實用的儲物罐，不論是要放入糖果餅乾，還糕點類的點心都非常適合，也可以放入茶包、咖啡包等，搭配同系列的馬克杯，在下班後來一杯溫暖的飲品，放鬆疲憊的身心。

＃情人節主題隨行卡（成套隨行卡）

星巴克經常會推出限定主題的隨行卡，這次也特別推出成套隨行卡，兩張卡面上分別是一男一女，如果將卡片靠在一起，就能看到一對情侶享用著咖啡～如果你與另一伴都是星巴克迷，那怎麼可以錯過這甜蜜蜜的系列呢。

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＃情人節限定飲品杯

除了以上提到的情人節系列商品，星巴克在飲品背上也下了心思，將側邊的標記欄設計成愛心，讓你在喝星巴克飲品時，也可以感受到滿滿的情人節～或是在冷冷的冬天裡，拿著裝有溫暖飲品的愛心杯子，交給喜歡的他，也一定可以成功擄獲芳心。

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